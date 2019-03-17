行駛北極圈！美航母水手首次攜「球棒」上船　背後原因曝光

▲杜魯門號航母。（圖／翻攝自美國海軍官網）

軍武中心／綜合報導

美軍航空母艦的水手在進行任務時，通常不會被允許攜帶打棒球用的球棒上船。不過杜魯門號（USS Harry S. Truman，CVN-75）航空母艦在2018年航行北極圈時，他們的水手卻首次被要求帶球棒，為的是「將支柱、桅杆和艙壁的冰塊打掉」。

據《商業內部》（Business Insider）報導，杜魯門號於2018年10月19日前往北極圈內的挪威海執行任務，這是它將近30年來首次行駛北極地區。因為這艘航母多年來持續在比較溫暖的氣候下執行任務，所以軍方必須思考如何在嚴寒的條件下完成任務。

美國海軍作戰部長理查森（John Richardson）當時指出，他們翻查了許多舊書，希望可以找到如何在北極地區執行任務的方式，最後得到對抗冰塊在航母上增長的想法。「這些書中，其中一本是杜魯門船員從一位精明的水手那裡得知的，他知道如何對抗船上累積的冰塊。」

▼球棒成為對抗船上冰塊的利器。（示意圖／CFP）

報導指出，杜魯門號最終真的讓船員帶了一批球棒去北極圈，而且還成功執行任務。理查森說，在這樣的環境下執行任務可能會變得越來越平常，因為氣候暖化導致冰帽融化，間接打開先前無法通行的海上航道。

杜魯門號去年被派至北極圈是一項無法事先預料的任務，多年來，美國海軍擅長在中東地區執行任務，他們都盡可能在那裡待久一點然後再返國；不過現在情況已經不一樣了。理查森說，他們將更有彈性地調動航母，「也許會無法預測地出現在世界各地，所以我們不會（像從前那樣）去了回來、去了又回來。」

報導最後指出，杜魯門號在去年春天從維吉尼亞州出發，行經直布羅陀海峽，前往地中海東部執行對抗恐怖組織「伊斯蘭國」（ISIS）的任務，並和北約盟友一起訓練；經過大概3個月時間後，航母便返回維吉尼亞州的母港。