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私菸案把前董座何煖軒拖下水？　華航發言人回應了

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▲▼華航董事長何煖軒。（資料照／記者林敬旻攝）

▲華航前董事長何煖軒4月初因為機師罷工而下台。（資料照／記者林敬旻攝）

記者胡順惠／台北報導

私菸案還在燒，華航26日晚間公布14次專機任務相關資料，但表格中負責人竟出現前華航董事長何煖軒，被外界質疑是把前任董座拖下水。 ETtoday取得知情人士消息，何煖軒是為了表達對總統善意，才自行擔任專案負責人，求證華航發言人劉朝洋，他只說並不清楚，無法揣測何煖軒的心意。

何煖軒26日晚間得知被列入專機負責人後表示，華航承接總統專機任務不是第一次，自己已經卸下職務與世無爭，只能無奈微笑以對。他還說，依照公司治理原則，總經理要向董事會及董事長負責，總經理知道的事董事長未必知道，總經理不知道的事董事長一定不知道。

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▲華航歷次專機任務專案負責人及部門主管一覽表。（圖／華航提供）

▲華航歷次專機任務專案負責人及部門主管一覽表。（圖／華航提供）

不過，有知情人士透露，歷年來的專案召集人都是資深副總，但因為前交通部長賀陳旦屢傳將遭撤換，而何煖軒又是熱門人選，何煖軒可能因此以董事長身份擔任專案召集人，不僅陪總統出訪，前往非洲那次，華航還捐贈飛機給友邦，幫總統做足面子，高層也一度決定由何煖軒接替賀陳旦交長職務，只是後來終究未能如願，交通部長由吳宏謀接手。

針對何煖軒是否為了表達對總統善意，才自行擔任專案負責人，劉朝洋低調回應，這他並不清楚，無法揣測何董的心意，這內部要再整理，如果有要回應會再對外說明。今日晚點是否會公布新的資料或後續，他說，這他也無法確認，各單位都還在查找資料中。

另外，有消息指出，國台辦日前為了關切旺中集團放在飛機上報紙雜誌的數量，向華航施壓。華航發言人劉朝洋對此澄清，沒有聽過施壓的情形。至於華航目前訂閱中國時報的數量與歷年變化，他回應，數量不方便透露。

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關鍵字：私菸案,華航,旺中集團,國台辦,施壓,何煖軒

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