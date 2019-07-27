特勤走私變超買？　林佳龍：就是走私，有錯就應該認錯

▲交通部長林佳龍認為私菸案就是走私案件。（資料圖／記者莊喬迪攝）

記者胡順惠／台北報導

私菸案延燒到華航高層，華航26日晚間將2位副總調離主管職，卻傳出府方將此案定調為「超買」，引起外界許多撻伐聲浪。林佳龍27日出席電動車業者活動，被問及「到底是走私還是超買」，他說，就是走私案件，過去不管是基於什麼陋習，法律規定是不允許的，有錯就應該認錯。

華航26日公布，將資深副總經理羅雅美、空中商用品供應營銷處副總經理邱彰信均調離主管職，以及專機負責人及菸品銷售數量，但其中2015年兩次出訪的免稅菸銷售資料遭銷毀，當時正值前總統馬英九任內。林佳龍表示，他也非常驚訝，已要求華航要進一步查明，資料是何時遭到刪除。

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林佳龍表示，華航在私菸案的處理上，交通部並不滿意，已經給予4天的時間，同時派次長王國材進駐了解，謝世謙董事長也了解事情的嚴重性，26日已經提供進一步資料，將主管進行調職降級，華航周末將增加人力整理，在不妨礙偵查秘密的情況下，華航一周查到多少資料，都要對外詳實說明，這是交通部負責任的態度。

外界不滿羅雅美、邱彰信只有降級處分。林佳龍解釋，責任是建立在證據的基礎上，該追究到什麼程度會繼續關注，至少先調離職位，如果沒有調職，外界也沒辦法有信任感，配合調查，才是好的態度。

私菸案中，謝世謙暫保董座一職，被交通部「留校察看」。林佳龍表示，華航是上市公司，交通部督導責任主要是航發會，交通部是透過持有航發會，持有華航最大股份，社會不會認為交通部只是投資者，基於主管機關承擔起更大的責任。