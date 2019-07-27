客廳秒變滑雪場！　IG限時動態推「實境背景」新特效幫達成

▲ 工程師爆料Instagram將推出三項新功能。（圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

Instagram已成為時下年輕人喜愛的社群平台，在全球擁有超過10億用戶，功能也不斷推陳出新，一名工程師爆料指出，Instagram即將推出三項新功能，其中一項還能讓你透過AR技術在客廳裡滑雪！

工程師Jane Wong不斷追蹤Instagram的功能更新，並搶先在發佈之前爆料更新消息，昨日Jane Wong在推特發佈了貼文，爆出了Instagram即將更新三項最新功能。

Instagram將透過擴增實境（AR）技術，推出新的效果貼圖以及動態背景效果，當你只是在沙發上模擬滑雪時，它會讓你就像置身在滑雪坡上。

此外，透過使用人工智慧技術，Instagram在新的Post Creation Camera Roll選擇器中，推出新的「推薦照片」功能，讓用戶可以選擇到最好的相片，發布在限時動態和貼文中。

另一方面，Instagram也在開發一個不太受歡迎的功能，它將規定用戶必須輸入出生日期，並阻止未成年人註冊。