客廳秒變滑雪場！　IG限時動態推「實境背景」新特效幫達成

▲ 工程師爆料Instagram將推出三項新功能。(圖/路透)

記者李瑞瑾/綜合報導

Instagram已成為時下年輕人喜愛的社群平台,在全球擁有超過10億用戶,功能也不斷推陳出新,一名工程師爆料指出,Instagram即將推出三項新功能,其中一項還能讓你透過AR技術在客廳裡滑雪!

工程師Jane Wong不斷追蹤Instagram的功能更新,並搶先在發佈之前爆料更新消息,昨日Jane Wong在推特發佈了貼文,爆出了Instagram即將更新三項最新功能。

Instagram將透過擴增實境(AR)技術,推出新的效果貼圖以及動態背景效果,當你只是在沙發上模擬滑雪時,它會讓你就像置身在滑雪坡上。

此外,透過使用人工智慧技術,Instagram在新的Post Creation Camera Roll選擇器中,推出新的「推薦照片」功能,讓用戶可以選擇到最好的相片,發布在限時動態和貼文中。

另一方面,Instagram也在開發一個不太受歡迎的功能,它將規定用戶必須輸入出生日期,並阻止未成年人註冊。

Instagram is testing built-in AR Background Story Effect



It's like the macOS/iOS Photo Booth and we get to pick our own backdrop from Camera Roll pic.twitter.com/KobB33DJ1r