頭份新夜市開在住宅區　警送上「紅色賀禮」：200多張違停罰單

▲頭份「紅不讓」新夜市25日開幕，警方1晚開出200多張機車違停罰單，讓附近居民苦不堪言。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市「紅不讓」夜市，日前因是否合法問題吵得沸沸揚揚，25日業者還是如期開幕；縣議員曾玟學不僅在他粉絲頁痛批夜市根本未合法，也造成周邊交通大亂、噪音擾人，令附近住宅區的民眾苦不堪言；為此，市公所表示，業者已提出申請，但尚在審查中，業者25日強行開張，將依違反都市計畫法舉報開罰。

日前因為夜市土地被畫為「公設預定地」，卻可設臨時攤販集中區，但縣府卻又無法可管，導致夜市遲遲無法申請許可執照，也讓業者認為公家單位在互踢皮球；又因攤商早已招募完成，週遭租用的土地一天一天都要算錢，才會在25日開幕營運。

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▲▼頭份「紅不讓」夜市，開幕當天人潮絡繹不絕，也使得附近居民怨聲載道。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

苗栗縣議員曾玟學表示，自己接到許多民眾投訴，說25日開幕當天，周遭交通一團亂，連機車都停在別人家裡面，派出所也出動6名員警在附近開單告發，1晚就開了近200張的罰單；直到晚上10點多還是依舊吵雜，也讓住在附近居民叫苦連天。

曾玟學也說，最慘的是旁邊緊鄰的蟠桃國小，晚上後門沒關，隔天一早垃圾滿天飛，連同夜市內未丟棄的垃圾，搞得臭氣薰天，學校也不知該找誰來處理。曾更批，「紅不讓夜市」就是違法夜市，沒有跟公所申請，沒有跟工商處、工務處申請，程序根本沒走完。業者甚至還在一個月前欺騙說不做了，結果依然違法開幕。

▲▼垃圾滿天飛，連同隔壁學校後門也遭殃，隔天還發現夜市內的垃圾未處理，臭氣薰天。（圖／翻攝自Facebook／苗栗縣議員曾玟學）

不過林姓業者也表示，頭份市公所因此臨時立了一個攤販管理辦法，並於25日發文給業者，業者也會百分之百的全力配合，依照內容再把不足的地方提出申請核准；對於停車亂象，業者也說將會再向附近餐廳租用近800坪的空地作為機車停車場之用，也希望民眾可以遵守規定，讓大家可以好好的享受逛夜市之樂。