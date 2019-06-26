反私立納骨塔！200頭份人市公所前陳情　市長：不會拓寬道路

▲200多名反納骨塔自救會成員，26日一早聚集頭份市公所前，並遞交陳情書。（圖／翻攝自Facebook／我是頭份人）

記者黃孟珍／苗栗報導

為了反對私立玉寶文創納骨塔在頭份營運；頭份市上、下興里集結超過200名的自救會成員，一同前往頭份市公所遞交陳情書，希望納骨塔聯外道路在未完成土地界定前，不予准許拓寬；市長羅雪珠親自接受陳情書，並允諾里民將會維持現有道路，不會拓寬。

頭份市上興里里長也是自救會會長陳仁成表示，數十年來這座納骨塔幾次轉手易主，皆無法取得營運的執照，但最近的業者也是苗栗縣議員鄭據然，卻透過政商良好的關係，強行動工營運，完全忽視里民權益，在無可奈何下，才會自組自救會，自己發動抗爭。

▲自救會成員在市公所前陳情抗議，希望納骨塔週邊聯絡道路，在未完成土地界定前，不予准許拓寬。（圖／記者黃孟珍攝）

陳仁成強調，現在的鄉親已不像以前一般，大家都有年紀了，更不可能流血流汗的抗爭，只是業者從來沒有想要好好解決，鴨霸式的要大家妥協，才會讓居民堅決反對納骨塔的存在；尤其現在納骨塔正大興土木中，目前聯外道路皆屬私人土地，既沒徵收、四米寬道路也無法讓大型施工車輛通行，但業者卻堅稱是既成道路，自救會才會希望在道路界定完成前，頭份市公所可承諾不准道路拓寬。

頭份市長羅雪珠表示，納骨塔周遭道路牽涉許多私人土地，頭份市公所不可能更沒有權去拓寬道路，在未來的任內必將保持現有狀況；羅也說，身為頭份市的大家長，一定會協助鄉親，也希望縣府盡快出面說明，不要讓對立的情狀更加惡劣與不可收拾。