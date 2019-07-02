頭份永和山水庫前爆水管炸裂5米大坑洞　30人徹夜搶修闢便道

▲頭份市水源路自來水管爆裂，造成路面有5米的大坑洞，水公司撤夜搶修，2日一早恢復單向通車。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市通往永和山水庫前的水源路地下自來水管線，1日傍晚突然爆管，導致路面嚴重凹陷破損，炸出將近5米的大洞，台灣自來水公司表示，水管爆裂原因是由於管線使用逾30餘年，老舊不堪，禁不起車輛震動輾壓才發生，目前暫闢一單向便道供人車通行，明日即可完成道路修復。

自來水公司東興給水廠廠長林彥方表示，該處地底下分別於1986年、2009年埋設兩條由永和山水庫接往東興淨水廠的原水管線，其中舊管因屬PSCP預力鋼線混凝土管，使用年久無法承受大車碾壓造成的壓力，導致1日傍晚5點5分突爆管，水公司獲報後於半小時內止水。

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▲自來水公司動員30名維修人員徹夜搶修，一早先闢便道供車輛通行。（圖／記者黃孟珍翻攝）

林彥方說，事發後水公司派遣30人進駐施工漏夜搶修，2日中午完成主體工程破裂管線更換，而舊管爆管當下及施工過程中，另1新管仍持續供水，苗北地區用水暫時不受影響；因路面破壞嚴重，也先搶通一便道供雙向車輛通行，明日將完成道路鋪設。

頭份市長羅雪珠也表示，這場意外發生在下班忙碌的時刻，所幸災情沒有造成人員傷亡，也感謝各個單位全力幫忙，和施工人員徹夜不眠不休的搶修，將損害降至最低，也呼籲民眾經過此路段時減速慢行，小心駕駛。