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傻眼！流浪狗咬傷路過學生　動防所丟一狗籠「請里長自己顧」

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▲林姓學生被狗咬後，到醫院稍做檢查，店家也包紅包給這名學生壓壓驚。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲林姓學生被狗咬後，到醫院稍做檢查，店家也包紅包給這名學生壓壓驚。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名林姓學生(18歲)，27日下午要從家裡到竹南運動公園旁的圖書館念書時，行經公北一路上，突然被一間酒店門口的三隻流浪狗追咬，導致林男小腿及手臂被咬傷，當地里長立即通報苗栗縣動物防疫所前來處理，但令人傻眼的是，動防所到現場後，只放下了誘捕籠，然後就請里長自己顧，等狗抓到了再電話通知，如此消極的作法引發民眾熱議。

頭份市後庄里里長唐瑞鴻表示，27日下午接獲里民通報，說自己的小孩在後庄地區被狗咬傷，里長立刻前往關心；到達現場後發現有三隻流浪狗倒在酒店旁走廊呼呼大睡，因這三隻流浪狗已經有多次咬傷路人的事件發生，加上酒店業者也矢口否認是他們養的，里長擔心會再有人受害，遂打電話通知動防所人員前來處理。

▲里長通知動防所後，28日一早動防所人員立刻前來處理。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼里長通知動防所後，28日一早動防所人員立刻前來處理。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲里長通知動防所後，28日一早動防所人員立刻前來處理。（圖／記者黃孟珍翻攝）

唐瑞鴻表示，當動防所的人到現場，放下誘捕籠後，竟然表示可否請里長這幾天幫忙顧著這籠子；唐也回應，不是不幫忙，里長事情也一堆，怎麼可能一直幫大家顧著這籠子。里長把這狀況ＰＯ上網，民眾也紛紛回應「這也太誇張了吧」、「那邊野狗真得很兇」，更有人說也曾在那被同樣的狗追過。

唐無奈的說，里內最近流浪狗追人事件頻傳，常常打電話到動防所，都是轉接來轉接去的，也常常找不到人處理，好不容易有人來，又只是消極的放個狗籠然後也不管了，她也實在想不出別的方式，只能呼籲民眾經過此路段時要小心，遇見流浪狗別去逗弄牠，以免惹禍上身。

▲動防所人員放置了一個誘捕籠，但因為流浪狗常有人餵食食物，所以根本起不了作用，民眾也只能自求多福了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲動防所人員放置了一個誘捕籠，但因為流浪狗常有人餵食食物，所以根本起不了作用，民眾也只能自求多福了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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