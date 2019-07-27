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全家花95元！一看發票6碼大哭「1萬眼前飛了」　長髮妹嘆：沒事不要插隊

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▲▼108年5-6月統一發票（圖／記者劉維榛攝）

▲5-6月發票可兌獎了！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

快了一步，竟與財神擦肩而過！一名女網友PO出5-6月發票照片，8個中獎號碼中，她只差1號就能領1萬元，只能崩潰哀號「沒事不要插人家隊」，比悲傷更悲傷的故事掀起網友笑虧，「這張比兩百還不如」、「強求，是不會幸福的」。

這名留著金色長髮的女網友在臉書《爆怨公社》分享心碎故事，她日前去全家超商消費95元，好不容易等到5-6月統一發票開獎，沒想到整個大悲劇，只見她的號碼「QM-55390354」，與財政部公布的中獎獎號「83390355」，就只差前後1碼，否則就能爽領1萬現金！

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▲全家花95元！一看發票6碼大哭「1萬眼前快閃」　長髮妹嘆：沒事不要插隊（圖／翻攝爆怨公社）

▲1萬元從眼前閃過！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

這故事告訴我們，沒事不要插人家隊！」原PO眼神死喊話，如今只能捶心肝咒罵自己，為何當初要搶快結帳。看著10張藍色小朋友從眼前閃過，掀起大批網友幫QQ，「這故事告訴你，買東西要分三張發票」、「這個故事告訴我們，命裡無時莫強求」、「以後去超商會看到很多有愛的畫面，阿～你先請，哦不～你先請，不不不～還是你先請」、「一個排列錯誤的遺憾」、「差半個就差很遠了...何況差到一個，倒楣，去大廟拜拜」。

▲全家花95元！一看發票6碼大哭「1萬眼前快閃」　長髮妹嘆：沒事不要插隊（圖／翻攝爆怨公社）

▲網友大嘆可惜！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

說到與財神擦肩而過的糗事，上一期3-4月統一發票，一名男網友幸運全中號碼，怎料卻無法領千萬元，原因超想哭，只見原PO接著在文末標註「#有開統編」、「#我公司開給客戶的發票」、「#財政部通知才知道中獎」、「#有統編必中大獎的傳說是真的」，眾多網友一看也幫QQ安慰，「比差一號還悲情一萬倍」、「至少人生中有跟1000萬擦身而過」。

►千萬準備入袋！她買大創49元「發票收納神器」　兌獎神速...網驚呆喊買

▼5-6月期中獎號碼出爐囉！（圖／《ETtoday新聞雲》製表）　

▲▼ 本期開獎的是108年5、6月期的發票 。（圖／資料照）

ET快訊
全家花95元一看發票6碼大哭「1萬飛了」　長髮妹嘆：沒事不要
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關鍵字：發票,全家,插隊,中獎

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