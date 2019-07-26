蘆峰烏龍茶製茶體驗　新星茶廠專家傳授100名找茶人

▲蘆峰烏龍茶製茶體驗於新星茶廠展開。（圖／資料照／蘆竹區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農事體驗活動日受歡迎！桃園蘆竹區舉辦蘆峰烏龍茶製茶體驗活動，受理報名二天一夜製茶教授還有茶餐享用，費用800元，很快額滿，7月27、28兩天，於蘆竹區坑子里新星茶廠舉行，期藉由製茶體驗，讓更多民眾了解台灣的茶產業及茶文化。

▲蘆峰烏龍茶製茶體驗並進行評選。（圖／資料照／蘆竹區公所提供）

蘆竹區長邱瑞朝表示，該區茶產區主要產於坑子里林口台地，茶樹面積約21.6公頃，推廣包種茶已有數十年歷史，位於桃園的東北部，氣候溫和有霧的林口台地，因紅土層的排水性良好適合種植茶樹，為低海拔地區茶葉生產地，茶農所生產的包種茶深受消費者好評，辦理製茶體驗活動藉由活動競賽相互學習，推廣茶葉，讓更多民眾了解製茶產業增加精緻產業經濟效益。

▲蘆峰烏龍茶製茶體驗於新星茶廠展開。（圖／資料照／蘆竹區公所提供）

今年的蘆峰烏龍茶製茶體驗活動，於7月27、28日於蘆竹區坑子里新星茶廠(蘆竹區坑子里八德二路330號)舉行。由於，蘆竹蘆峰茶聞名全台，蘆峰烏龍茶製茶體驗活動，受理報名、費用每人800元，限 100人參加，很快就額滿。而這項製茶體驗，參加者每4人組成一組，取第一名1名、第二名2名、第三名等3名、優良6名，共12名頒發獎牌及獎品。