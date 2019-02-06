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與嘉義梅山製茶廠合作　大葉大學生自製茶葉愛心義賣助學

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記者唐詠絮／彰化報導

大葉大學食品暨應用生物科技學系成立「製茶技術暨產品研發基地」，主任李世傑帶領學生到梅山學製茶，師生做出的烏龍茶成品，也在校內舉辦愛心義賣活動，所得將全數捐給「大葉大學校務永續-完善弱勢協助計畫」，幫助弱勢學生安心求學。

▲▼大葉大學食科系主任李世傑（第二排右三）帶領學生義賣茶葉。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲▼大葉大學食科系主任李世傑（前）帶領學生義賣茶葉。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲▼大葉大學食科系主任李世傑（第二排右三）帶領學生義賣茶葉。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲大學生到嘉義梅山學習製茶過程。

李世傑指出，大葉大學「食尚管理、農法自然－公益大葉食安小草養成計畫」獲教育部大學社會責任實踐計畫獎助，開設製茶相關課程，並在校內建置符合勞動部製茶技術丙級技術士考場標準的「製茶技術暨產品研發基地」，培養學生實作力。製茶基地積極與產業界合作，一方面舉辦研習活動，推廣自然農法與食品安全觀念，另一方面，邀請擁有四十多年製茶經驗、曾獲神農獎肯定的利展豐，帶領學生實際體驗製茶。

▲▼大葉大學食科系主任李世傑（第二排右三）帶領學生義賣茶葉。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

李世傑表示，此次特別移地到嘉義縣梅山鎮的製茶廠教學，學生們親手完成的這批烏龍茶茶葉，從29週年校慶典禮當天開始，在校內推出愛心義賣，由造藝系劉秋固老師擺設茶席，延續食安小草傳承的精神，藉由一杯溫暖的茶，把愛心傳遞給需要的人，目前義賣金額已經超過4萬元，並且持續增加中，將會全數捐贈「大葉大學校務永續-完善弱勢協助計畫」。

▲▼大葉大學食科系主任李世傑（第二排右三）帶領學生義賣茶葉。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

食科系大三生陳秀明說，三天兩夜的製茶活動很辛苦，卻是非常難得的經驗，能夠實際做出茶葉很有成就感。義賣現場他們準備了茶讓大家試喝，大家品嘗後都很肯定他們的茶品，得知義賣收入要捐出做公益，很多人都覺得很有意義，紛紛購買，謝謝大家對義賣活動的支持。

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關鍵字：義賣,製茶,嘉義梅山,大葉大學

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