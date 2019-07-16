全國紅茶製茶技術競賽　8年級茶農黃耀寬榮獲亞軍

▲ 全國紅茶製茶技術競賽，8年級茶農黃耀寬（右2）榮獲亞軍。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

全國紅茶製茶技術競賽於7月6、7日在宜蘭縣冬山鄉舉行，由來自全台灣代表各個縣市共45位選手互相較勁， 8年級茶農黃耀寬代表新北市出征，成功擊敗各路好手奪得亞軍。

第4屆的全國紅茶製茶技術競賽，在宜蘭冬山鄉公所前廣場舉辦，新北市分別由三峽黃耀寬、坪林翁萬、石碇周啟生及石門李宗烈4位茶農代表新北市參賽，選手需於取得大會提供的茶菁後，在2日內完成萎凋、揉捻、發酵、乾燥等步驟後，繳交指定重量的成品才算完成競賽。

首次參賽的黃耀寬是三峽在地少見的「8年級生」茶師，原在機械廠從事模具生產的他，在某次父親受傷後，才動了回家幫忙的念頭，約於5年前決定返鄉從頭學起與父親一同經營茶產業。

▲ 全國紅茶製茶技術競賽「茶菁」。

黃耀寬說，這次競賽於萎凋過程時，由於製茶手法特殊，讓鋪在笳笠上的茶菁散發出陣陣果香，其他選手們也爭相來聞聞這特殊的香氣，是比賽過程中意外的插曲。

黃耀寬表示，參加競賽的不確定性非常高，包含做茶的時間、環境、設備都與平常自己在家裡茶廠做茶差非常多，而且也是頭一次在正中午開始做茶，對於能否得獎也沒有非常大的信心，但可能真的是俗話說的「娶某前，生子後」，2018年剛出生的兒子有「幫父運」，讓老爸首次參賽就奪得獎項。

農業局表示，新北市多年來輔導農會辦理各項評鑑、競賽，讓茶農持續精進製茶技術，不論在技術面或是茶類品質都有相當優異的成果。同時市府也持續強化抽驗把關，於各類比賽茶品皆進行農藥抽檢，為市民把關安全。三峽的「蜜香紅茶」也將於月底上市，喜愛紅茶的民眾也別錯過，給我們辛苦的茶農肯定，購買時只要認明「新北好茶」，便是安心安全的保證。