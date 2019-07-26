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華航點名他負責2次專機 　何煖軒被拖下水「首曝真相打臉」

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▲▼華航董事長何煖軒。（資料照／記者林敬旻攝）

▲華航前董事長何煖軒。（資料照／記者林敬旻攝）

記者胡順惠／台北報導

私菸案延燒，華航26日晚間開鍘，將羅雅美資深副總經理、空中商用品供應營銷處邱彰信副總經理調職，也公布14次專機任務相關資料，但表格中負責人竟也出現前華航董事長何煖軒，被外界質疑是把前任董座拖下水。何煖軒回應，華航承接總統專機任務不是第一次，自己已經卸下職務與世無爭，只能無奈微笑以對。

華航稍早公布從2013年至2019年，14次的專機任務專案負責人、部門主管與菸品銷售數量；其中，2017年10月的太平洋友邦之旅、2018年4月非洲友邦專案，負責人都是前董座何煖軒。外界質疑，華航是在撇責，把前董座拖下水。

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對此，何煖軒回應，華航承接總統專機任務不是第一次，自己已經卸下職務與世無爭，只能無奈微笑以對。他還說，依照公司治理原則，總經理要向董事會及董事長負責，總經理知道的事董事長未必知道，總經理不知道的事董事長一定不知道。

▲華航歷次專機任務專案負責人及部門主管一覽表。（圖／華航提供）

▲華航歷次專機任務專案負責人及部門主管一覽表。（圖／華航提供）

不過，另有知情人士透露，歷年來的專案召集人都是資深副總，但因為前交通部長賀陳旦屢傳將遭撤換，而何煖軒又是熱門人選，何煖軒可能因此以董事長身份擔任專案召集人，不僅陪總統出訪，前往非洲那次，華航還捐贈飛機給友邦，幫總統做足面子，高層也一度決定由何煖軒接替賀陳旦交長職務，只是後來終究未能如願，交通部長由吳宏謀接手。

華航26日晚間開鍘止血發布，先前歷次專機任務專案負責人及部門主管，仍在本公司任職者，行政責任一併清查追究；法律責任部分，將整理相關交易資料，主動移送司法機關釐清。此舉也讓謝世謙暫保董座一職，交通部政次王國材表示，謝世謙今日到交通部報告，代表已經盡量在找真相，有按照交通部的方向努力，希望盡速把問題釐清，謝的自我懲處等真相釐清後再說。

王國材說，謝世謙董事長對於這次事件造成大眾紛擾表達歉意，才會擴大懲處，調整2名副總職務，先前華航一直無法把2014之前的資料找出來，現在已經把2013的資料補齊，同時公布負責專機的部門主管，在林佳龍部長的要求之下，周六日將持續公布，讓真相大白。

▲▼華航高層出面說明私菸案。（圖／記者湯興漢攝）

▲華航董座謝世謙暫時保住職位。（圖／記者湯興漢攝）

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關鍵字：私菸案,華航,何煖軒

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