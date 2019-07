▲歐洲熱浪侵襲,許多人藉由玩水降溫。(圖/路透)

實習記者陳威翰/綜合外電報導

最近歐洲陷入了少見的酷暑,這波熱浪侵襲更是寫下了許多記錄。巴黎測到華氏106.8度(約攝氏42.5度)是史上氣溫新高。英國氣象局指出,倫敦希斯羅機場(Heathrow Airport)測到華氏98.4度(約攝氏37度),是倫敦有紀錄以來7月的最高溫,而劍橋則是測到華氏100.5度(約攝氏38度)是該地區史上第二次測到3位數高溫。

38.1 °C has been recorded at Cambridge; this is only the second time temperatures over 100 Fahrenheit have been recorded in the UK #heatwave #HottestUKJulyDay #HottestDayOfTheYear so far pic.twitter.com/JXlwKfMSE6