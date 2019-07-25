巴黎41℃高溫「還在上升」…破1947年以來紀錄　法國2000萬人熱翻

▲西歐熱浪，巴黎41度高溫破紀錄。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

今夏熱浪再度席捲西歐，多地均打破氣溫新高紀錄。法國25日午間氣溫已經飆升到攝氏41度，打破1947年以來的新高紀錄，且還有可能持續升高至42度。法國北部有超過2000萬人將受影響。

根據《紐約時報》報導，這波熱浪本周內對法國多數地區造成影響，根據法國氣象局資訊，巴黎1947年7月寫下的40.4度高溫紀錄已經被打破，估計法國北部約有2000萬人將受熱浪影響。報導指出，法國北部共有20個省分被納入最高等級的紅色熱浪警戒狀態，影響範圍之大前所未見。

前一日，比利時和德國也分別測得歷史新高溫紀錄。德國西北部城市蓋倫基興出現40.5度高溫，比利時則出現40.2度酷暑。比利時當局首度發布紅色熱浪預警警報，為20年來首見。

另一方面，倫敦25日測得36.9度高溫，已經寫下7月高溫新紀錄。英國氣象局警告，氣溫仍會繼續升高至39度左右，很可能打破英國全國高溫紀錄的38.5度。英國已經針對倫敦在內的5個區域發布3級熱浪特報。

另據美聯社報導，荷蘭氣象局也在靠近比利時邊境的賴恩（Gilze Rijen）測得40.4度新高，打破前一天才寫下的39.3度高溫紀錄。氣象學家警告，隨著全球氣候變遷，極端熱浪在全球多處地區可能成為新常態。