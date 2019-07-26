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快把握！星巴克限定一天「買一送一」　爽喝夏季解膩「芒果石榴星冰茶」

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▲▼ 星巴克新飲品 。（圖／業者提供）

▲星巴克芒果石榴星冰茶全新上市。（圖／取自粉絲團）

記者曾婉婷／綜合報導

迎接盛夏來臨，不少連鎖咖啡業者都有推出夏季新飲品，滿足消費者解渴需求。其中，星巴克更於今天（26日）推出限定一日的買一送一優惠活動。

星巴克全新推出兩款星冰茶飲，包括以台灣季節水果「愛文芒果醬」並淋上包裹著石榴果汁珍珠的「芒果石榴星冰茶」，以及能客製甜度的「醇濃抹茶那堤」，都是夏季解膩飲品首選。另於7/26也推出限定一日的「盛夏好友分享日」活動，當日的11：00～20：00期間，購買任兩杯容量/口味/冰熱皆一致的飲料，其中一杯星巴克招待。

▲▼ 星巴克新飲品 。（圖／業者提供）

星巴克「盛夏好友分享日」活動每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。而機場門市、高鐵站內門市、龍門門市、典藏101門市、大英門市、洄瀾、板橋車站、101 35F、漢中及車道服務不提供此優惠。

除了推出限定一天的買一送一優惠活動，星巴克還有推出「夏日黑色派對」，於7/31活動當日穿著或配戴含黑色元素的衣著配件，點購特定咖啡可享好康，包含大杯冷萃特價115元，以及大杯氮氣冷萃特價145元。同時，活動當日購買指定咖啡豆與咖啡設備商品也可享85折優惠。

至於Cama Café則新推出水果冷萃咖啡，包含「優利卡檸檬」、「蜜柑」、「台灣鳳梨」等，使用原汁及冷萃咖啡和一整片水果乾製成，大杯售價85元，其中鳳梨冷萃咖啡更是全台首創，超適合夏天來一杯解渴。

▲▼ cama cafe 新品及不二堂聯名中秋禮盒。（圖／記者林璟倩攝）

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關鍵字：星巴克,咖啡,買一送一,優惠

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