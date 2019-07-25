美財長梅努欽證實中國未滲透「谷歌」：他們將繼續和國防部合作

▲美國企業Google。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

美國科技投資人提爾（Peter Thiel）日前指控「Google」與中國政府合作的行為有「叛國」嫌疑，應該受到調查。美國總統川普16日也稱會「檢查看看」。不過，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）24日稱「經過調查和核實，並沒有發現Google叛國或遭中國滲透」，並強調Google將繼續和美國國防部合作。

身家上億的知名科技投資人提爾14日就指控中國已經「滲透」美國企業Google，因此認為谷歌叛國。他後來又在一部節目中再次指控一次，認為「中國情報特工很有可能已經滲透Google，尤其體現在人工智慧領域」，且建議美國聯邦調查局（FBI）和中情局（CIA）調查此事。

然而，川普16日在推特上大讚提爾這個「偉大又聰明」的人比任何人都更了解這類議題，又稱政府將會「檢查看看」。不過，梅努欽24日接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時表示，自己最近和川普總統調查過，也和Google高層和領導見過，並沒有發現Google和中國政府有任何合作。

梅努欽指出，Google在中國的業務非常有限，相關的國家安全指控並無實質證據，因此Google將和其他美國科技企業一樣，繼續和美國國防部合作。

據《香港01》報導，在美國執政者和立法者看來，美國企業也應該受到美國政府的監管，或者至少立場一致，或政策上保持配合，確保向美國政府看齊，否則就很容易被扣上「叛國」的帽子。

▼美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）。（圖／路透社）

