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前5「最暴力城市」墨西哥拿4個　提華納「每10萬人有138起凶殺案」

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▲▼ 2019年7月23日，墨西哥提華納（Tijuana）有許多來自中美洲和非洲的移民，正等待川普政府通過申請庇護。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 2019年7月23日，提華納有許多來自中美洲和非洲的移民，正等待川普政府通過申請庇護。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者許祐誠 ／綜合報導

墨西哥公共安全及刑事司法公民委員會（Seguridad Publica y la Jústcia Penal）近期公布2018年《世界上最暴力的50個城市》排行榜，其中拉丁美洲有42個城市上榜，又以墨西哥城市名列前茅，囊括排行榜前5名中的4名，榜首則是墨西哥提華納（Tijuana），2018年凶殺案高達2640件，10萬居民中即有138.26起凶殺案。

根據美國網站《商業內幕》報導，名單上50個城市中有42個位在拉丁美洲，其中墨西哥有15個城市上榜、巴西14個、委內瑞拉有6個。另外，哥倫比亞（Colombia）和宏都拉斯（ Honduras）也各自有2個城市上榜，薩爾瓦多（Salvador）、瓜地馬拉（ Guatemala）和牙買加（Jamaica）則各有1個城市上榜。

值得一提的是，前五名城市幾乎由墨西哥包辦，依名次排序為榜行榜第一名的提華納、第二名的墨西哥重要港口城市阿卡普爾科（Acapulco）、第四名的維多利亞城（Ciudad Victoria）和第五名的華瑞茲城 （Juárez），其中，提華納每10萬居民有138.26起凶殺案，阿卡普爾科每10萬居民則有110.5起凶殺案。

▼ 墨西哥提華納（Tijuana）位於美墨邊境。（圖／翻攝自Google map）

▲▼ 墨西哥提華納（Tijuana）。（圖／翻攝自Google map）

此外，美國也有4個城市上榜，分別是第15名的聖路易市（Saint Louis）、第23名的巴爾的摩（Baltimore）、第46名的底特津（Detroit ）和第50名的紐奧良（New Orleans），其中，聖路易市每10萬居民中就有60.59起凶殺案。

據悉，這份名單只記錄人口超過30萬的城市，但不包括如敘利亞和烏克蘭等戰區內的城市。委員會指出，拉丁美洲的暴力事件頻繁的原因，主要是販毒和犯罪集團所引起，政治不穩定、貧窮和惡劣的經濟條件也促使環境更加不安全，而且當地貪汙、官員濫用權力和有罪不罰頻繁發生，都讓犯罪事件更加猖獗。

近年來，墨西哥暴力犯罪的事件頻繁與當地犯罪集團分裂有關，像是去年墨西哥最受歡迎的旅遊城市洛斯卡沃斯（Los Cabos）位居榜首，今年卻未出現在排行榜上，委員會歸功於當地一個控制該地區的犯罪集團。

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關鍵字：世界上最暴力的50個城市,墨西哥,提華納,Tijuana,北美要聞

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