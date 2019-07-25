打高爾夫突昏倒無心跳　消防遠距指導球友AED心臟2次救回一命

記者林悅／台南報導

台南1名60多歲男子7月25日下午在打高爾夫球時，突昏倒失去呼吸心跳，球友打119向台南市消防局勤指中心報案求救，值勤員李家瑋除立即派遣救護車馳往現場外，並線上電話指導球友施行CPR及電擊器電擊，經急救6分鐘，直到官田消防分隊救護人員接手急救，送醫時患者已恢復意識及心跳，救命成功。

▲台南市消防局119勤指中心值勤員李家偉，冷靜沈著線上指導救人，成功搶救人命，表現令人肯定嘉許。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤指中心，於25日下午1時50分許接獲民眾報案，位於台南官田區高爾夫球場有人倒下，疑似OHCA（無呼吸心跳），勤指中心隊員李家瑋據報除立即派遣救護車馳往現場外，並於派遣台上實施DACPR線上指導民眾施行CPR、及電擊器急救，李員指導現場患者2名球友施行CPR及AED電擊器2次電擊，而後持續CPR按壓，急救6分鐘，直到官田消防分隊救護車到達現場，由消防局救護人員接手並急救，送醫時該名60多歲男子已復意識及心跳，並能舉手，救護車馬上後送柳營奇美醫院救治，急救任務在消防局119人員、現場球友及救護車救護人員接力救人下，成功救回該名男子一命。

台南市消防局長李明峯對119李員現場冷靜沈著線上指導救人表現十分肯定，決定對其敘獎表揚。