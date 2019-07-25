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男子昏倒無心跳呼吸　台南麻豆救護人員從鬼門關前救回

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▲台南市消防局第二救災救護大隊麻豆消防分隊隊員蔡佳宏及隊員姜志忠，成功搶救已無呼吸及心跳的楊姓工人，楊姓工人康復後特向消防人員感謝救命之恩。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市消防局第二救災救護大隊麻豆消防分隊隊員蔡佳宏及隊員姜志忠，成功搶救已無呼吸及心跳的楊姓工人，楊姓工人康復後特向消防人員感謝救命之恩。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第二救災救護大隊麻豆消防分隊隊員蔡佳宏及隊員姜志忠，出勤搶救已無呼吸及心跳的楊姓工人，蔡員2人立即施行CPR及AED電擊與LMA插管後，患者現場恢復正常呼吸及心跳，隨後立即將患者後送至麻豆新樓醫院救治並轉送安南醫院持續照護，楊姓工人康復後特向消防人員感謝救命之恩。

台南市消防局第二救災救護大隊麻豆消防分隊，7月16日上午接獲119通報，麻豆區龍泉里工地急病救護，現場1名男子昏迷不醒，過去有心臟病病史，麻豆分隊立即出動91救護車，隊員蔡佳宏及隊員姜志忠，現場50歲楊姓患者已OHCA（無呼吸及心跳），蔡員2人立即施行CPR及AED電擊與LMA插管後，患者現場ROSC（恢復正常呼吸及心跳），隨後立即將患者後送至麻豆新樓醫院救治並轉送安南醫院持續照護。

楊先生經醫療機構妥善照護後，現今已恢復體力並可自行行走，7月23日下午，楊先生與楊太太特別前來麻豆消防分隊表達感謝消防隊救命之恩，由分隊長廖鼎鈞代表分隊接受楊先生感謝，家屬不斷感謝消防人員救他家人性命，現場氛圍讓消防人員十分感動。

第二大隊大隊長陳博文表示: 隊員蔡佳宏及隊員姜志忠長期於麻豆消防分隊服務並表現良好，2位救護人員現場發揮高超救護技術急救處理完善，迅速讓患者恢復生命徵象，實屬難得值得嘉勉。

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關鍵字：昏倒,心跳,呼吸,台南,麻豆,救護人,鬼門關

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