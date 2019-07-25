疑浮報助理補助費遭約談　新北市議員鄭戴麗香40萬交保

▲新北市議員鄭戴麗香疑浮報助理費，遭檢方約談後，以40萬元交保。（圖／翻攝議員戴鄭麗香臉書）

記者羅志華／新北報導

國民黨籍新北市議員鄭戴麗香涉嫌浮報助理費，檢調本月24日依涉貪汙治罪條例「利用職務詐取財物」、偽造文書等罪約談她到案，協助處理助理薪資費的鄭女媳婦、先生也一併送辦，檢方25日凌晨訊後令鄭女以40萬元、鄭夫20萬元、鄭媳20萬元交保。

直轄市議員的助理費補助達每月24萬元，鄭議員登記6名助理，每人申請4萬元補助，其中卻有助理月領僅3萬多元，鄭議員涉有浮報助理費嫌疑。24日上午，鄭女在家中還搞不清楚狀況，就被調查局幹員持搜索票搜查；鄭女登記的6位助理也在當日下午以證人身分到案說明，訊後均請回。

鄭女親信為她抱屈，指出議員聘的助理多為兼職，才會月領不到4萬元，加上服務選區包含石門、三芝、淡水、八里等區，議員請了10名助理才能應付這麼大的範圍；補助的助理費有限，只能在各助理間的薪資上調配，議員偶爾還要自己貼錢，絕沒有藉浮報助理費斂財。且助理的電話、交通、交際費用，議員皆有補助，每位助理實領有時還超過4萬，強調議員「真的是好人」，只是貪圖一時方便。

鄭戴麗香現任新北市地3屆議員，加上從前經歷台北縣第16屆議員、新北市第1、2屆議員，已連任4屆，是地方上熟悉的大家長，除了在八里區有穩固的支持基礎，在三芝、石門及淡水區也有不少支持者。