雲門舞集林懷民退休巡演首場　南投縣立體育館萬人共賞　

▲雲門舞集總監林懷民退休前最後一次戶外演出的首場，吸引上萬名民眾到體育場共襄盛會。（圖／南投縣文化局提供）

記者白珈陽／南投報導

繼2000年中興新村《涅槃、年輕》、2003年埔里國中《薪傳》後，睽違16年，雲門舞集戶外公演再一次來到南投，20日晚間7點半在南投縣立體育場盛大演出，這也是藝術總監林懷民退休前最後一次戶外演出的首場，吸引上萬名南投鄉親到體育場共襄盛會，欣賞聞名國際的精彩表演。

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▲上萬名民眾到體育場共襄盛會。

南投市歷經接連多日的大雨，在雲門舞集登場這兩天終於放晴，連丹娜絲颱風都識相的早早遠離台灣，為大家帶來清爽的夏日夜晚，中午吃過飯，距離開演還有超過6小時的時間，但體育場已開始有人群到場，不僅是南投在地人，更有人遠從台南、彰化、台中等地特別到來，大家鋪上野餐墊或紙箱席地而坐，為的就是在最佳的位置欣賞雲門舞集戶外公演。

縣長林明溱伉儷也到場欣賞，林明溱說，感謝國泰金控的贊助，讓享譽國際的雲門舞集能到南投演出，讓大家一飽眼福，從到場人潮就可以知道雲門受歡迎的程度。

▲南投縣長林明溱和上萬名觀眾席地而坐，欣賞精彩表演。

林懷民說，這是雲門舞集第2431場演出，若沒有以生命賦予舞蹈血肉的舞者，舞作是不存在的。「林懷民舞作精選」是歷年作品的精彩選粹，也是即將離團的周章佞、楊儀君、蔡銘元、黃珮華、蘇依屏、王立翔、林心放、柯宛均、黃㜫雅等多位資深舞者，最後一次參與雲門的戶外公演。

表演內容除了近年膾炙人口的《水月》、《稻禾》、《白水》，也推出久未重演的《家族合唱》、《行草》、《松煙》、《竹夢》、《風．影》和《如果沒有你》等經典片段，林懷民也說，相當感謝國泰金控與義工同學為活動的付出。南投場結束後，最後一場27日在台北國家兩廳院藝文廣場演出。

▲雲門舞集20日晚間在南投縣立體育場戶外公演，演出《水月》、《稻禾》等知名舞蹈。

▲雲門舞集20日晚間在南投縣立體育場戶外公演，演出《水月》、《稻禾》等知名舞蹈。

▲雲門舞集20日晚間在南投縣立體育場戶外公演，演出《水月》、《稻禾》等知名舞蹈。

▲雲門舞集20日晚間在南投縣立體育場戶外公演，演出《水月》、《稻禾》等知名舞蹈。

▲雲門舞集20日晚間在南投縣立體育場戶外公演，演出《水月》、《稻禾》等知名舞蹈。