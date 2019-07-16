雲門舞集林懷民退休巡演　20日南投體育場免費入場欣賞

▲雲門舞集總監林懷民年底退休，20日將率雲門到南投演出。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

雲門舞團總監林懷民將在年底退休，在南投縣府力邀下，將率雲門舞團10位弟子，在921地震滿20周年前夕演出「行草」、「水月」、「稻禾」、「家族合唱」等9支代表性舞蹈，做為退休前的代表作。表演於20日晚間7時在南投縣立體育場演出，歡迎民眾入場用掌聲、用汗水、用歡呼一起共享這一場豐盛唯美的文化饗宴，留下美麗的見證。

林懷民創辦雲門舞集，46年來林懷民率領雲門舞集到全球演出、獲獎無數，被倫敦泰晤士報讚譽「全球最重要的當代編舞家之一」。但「文化平權」是他創團最大的理想，因此，雲門長年深入台灣城鄉免費公演，與鄉親分享舞蹈的樂趣。雲門的演出，已成為台灣最驕傲的文化風景，外國媒體把它叫作「地表最大型的戶外舞蹈活動」。



南投副縣長陳正昇表示，林懷民一生奉獻藝術，46年前成立雲門舞集迄今，24年來也在國泰金控支持下，持續巡迴各地推動免費戶外公演活動，創造出令人矚目的台灣文化成就，揚名國際，現年72歲的林總監和10位弟子將於年底從雲門退休，將雲門的薪火傳承下去，未來期許雲門能延續林的創辦理念，為台灣藝術文化再創新猷。

▲南投副縣長陳正昇（右）頒發感謝狀感謝林懷民。

「沒有以生命賦予舞蹈血肉的舞者，舞作是不存在的」，林懷民說，這回選擇節目，不僅思考作品的代表性，也選擇舞者專擅的舞作，多年來數以百計的演出，讓他們把這些美作帶到絢爛的境界。

林懷民也說，在國泰金控24年來持續支持下，睽違16年，雲門再次踏上南投，與南投鄉親再次面對面，在南投縣立體育場分享一場精彩的戶外公演，這是一場免費的，公益性的，沒有椅子、大家隨性席地而坐的表演，希望大家帶著一顆誠摰愉快的心和明亮的雙眼一起來欣賞，一起來感動。