專訪／雙子星被卡　于品海蓋樓心法大公開：這不是偷偷香菸而已

▲南海控股主席于品海 。（圖／記者湯興漢攝）

◎採訪：陳弘修、李錦奇、周康玉、陳家祥

◎影音：ETtoday新聞雲攝影中心

◎文／陳家祥

南海控股2018年底以超過600億的金額搶下位於台北車站的雙子星C1D1開發案，但半年後卻遭投審會以「國安疑慮」為由駁回，南海憤而提起行政訴訟。談到下一步，南海集團主席于品海強調，從不寄望靠關說、遊說，「我們不喜歡脫離正常的行政程序，該做什麼就做什麼」，已做好長期抗戰準備，會在合法範圍內窮盡所有方式維護權利，如果最後結果沒有改變，大不了就不做了。

面對投資案一夕翻盤，于品海親自飛來台灣督軍，除了站上第一線了解狀況，也公開說明他跟政府打交道、做生意的心法。針對外界好奇南海接下來是否會與政府溝通，于品海25日接受《ETtoday新聞雲》專訪時強調，從來沒有走什麼關係，去跟台北市長柯文哲、行政院長蘇貞昌或總統蔡英文做任何的溝通，「因為我們不喜歡去脫離正常的行政程序做這事情」。

「我沒有找過柯市長，也沒有找過蘇院長，如果要找肯定找得到嘛，這麼小的圈子。」于品海說，自己的原則是「該做什麼就做什麼」，在這事情發生前是這樣做，事情發生後也是這樣做。工作人員有沒有跟台北市政府、捷運局的人溝通？當然有；有沒有跟投審會、經濟部的人有溝通？在工作層面上都有，「但是我或是我的高層主管，都沒有去進行所謂的『關說』。」

于品海說，從投標備標開始，就有太多太多人想幫他這樣做，但是他都拒絕，「我希望我在台灣做生意是光明磊落的，不是靠哪一邊去得利，不願背包袱、不願被貼標籤，我們知道台灣對這類事情很厭惡，而且沒必要。」

「我們有很大的矛盾心情，如果通過非法律手段取得，哪天會不會也被非法律手段弊了？那不是很頭痛嗎？」于品海說，若是靠關說、遊說拿到的，他寧願不要，「別搞到一半、蓋完後，出事了，那不是更慘？所以我們明確想好這事情，全部就是法律處理。」

至於外傳現階段駁回僅是選舉考量、未來「會有補償」的說法，于品海表示他也有聽到，不過自己不太相信這些猜測、評估，非常的陰謀論。

「我對這個比較沒興趣，我們就該幹嘛就幹嘛。」于品海說，蔡總統上任時大打司法改革旗幟，就是為了要避免因為其他目的去改變制度，如果雙子星被卡真是為了選舉考量，「怎麼可能再用政治需要，輕易違法法律？這過程是完全不尊重立法機構。」

他強調，未來將循法律途徑救濟，訴願、行政起訴甚至提起違憲，「我們一定打到最後」，若在訴願過程中糾正過來，那我們繼續做下去。

于品海表示，要把這事情搞清楚，這麼輕易就套上國安疑慮，這是非常不光彩的事情，「一個外國人來這裡投資，你說是國安疑慮，又沒有法律依據，不可以這樣，這不是偷偷香菸而已，就是蓋個樓嘛，不給我蓋說明白就行了，幹嘛用國安疑慮？」

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