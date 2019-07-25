專訪／于品海揭雙子星幕後：一開始正常　投審會問了7、8次最後「有任務在身」

▲南海控股主席于品海專訪 。（圖／記者湯興漢攝，下同）

◎採訪：陳弘修、李錦奇、周康玉、陳家祥

◎影音：ETtoday新聞雲攝影中心

◎文／陳家祥

南海控股以超過600億的金額搶下台北車站的雙子星C1D1開發案，但經投審會近半年的審查後，中央最後以「國安疑慮」為由駁回，南海憤而提起行政訴訟，還大動作登報抗議。南海集團主席于品海抱怨，投審會過去要了至少7、8次資料，但「要『ABCD』，但最後卻以『東南西北』當理由駁回」，可能投審會「有任務在身」，碰巧雙子星案可以幫他們完成任務，因此被選到，「我們是這麼猜。」

對於投資案被以「國安疑慮」為由駁回，于品海親自飛來台灣並首度接受專訪，他在25日向《ETtoday新聞雲》表示，南海控股早早被經濟部等認定不是中資，所以投審會沒辦法「扳回去」，因此就想像了一個叫做「有國安疑慮的外資」的新類別。

他表示，台灣就分為台資、外資、陸資，「這不是我說的，是你們的法律明文界定」，如果經過立法院立法制定出有所謂「國安疑慮的外資」，那就沒話說，尊重台灣的法律，「但是你沒有這樣做，你叫投審會隨便想了『有國安疑慮的外資』，立法院的權力不可以叫投審會做，他懶成這樣」。

▲南海登報抗議雙子星案「恐中誣陷，政治抹黑」。（圖／記者楊亞璇攝）

訪談間，于品海抱怨，投審會問了至少7、8次資料，「但這次否定我們所提出的依據、疑惑或是一些信息的定義，從來沒給過我們」。于品海指出，你問8次都問東南西北，然後你現在覺得不對的地方是1234，「我就問了，你為什麼當初不問我們1234？」

「顯然他們知道問ABCD、東南西北我們都很好的回答了，繼續問的話可能給出回答讓他不曉得麼辦。」于品海說，投資案一開始很正常的往下走，但是發展到某個階段時，為了方便投審會做其他事情、或是某個階段需要完成任務，「碰巧我們有台北車站的聯開案，可以放到他的任務中，所以他就用了我們這事情，去完成他特定跟這項目無關的任務，我們是這麼猜。」

于品海說，投審會的審查非常詳細，從白紙黑字的合約再到電話連絡，從馬頓公司的股東名冊、有多少是大陸人、南海控股下面公司的股東名冊等，所有都問了，但就是沒問最後用作駁回依據的內容，「我的問題就是，中國數碼這公司是什麼你可以問啊！你為什麼不問？他沒問。」

氣憤之餘，于品海甚至說了重話，投審會好幾次發函問說社會上有這說法，問南海能不能回答，但是沒有問最重要的問題，「有點腦子的人，都知道這些政客問這問題是根本不值得去理會」、「你在大街上碰到瘋瘋癲癲的人過來問你事情，你應該很嚴肅站在那裡去回答他嗎？肯定不會吧，你也沒這麼多時間」。

「如果台灣法律讓人家意識到，原來可以這麼隨便，對台灣來講是好事嗎？」于品海強調，來台灣就是來做生意的，就是靠法律，如今為了一點點的政治上操作，而去將這事情指鹿為馬，這是一個很不智的，「台灣應該這樣嗎？那不是一個笑話嗎？所以我覺得，很不好吧。」

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