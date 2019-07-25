　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

專訪／于品海揭雙子星幕後：一開始正常　投審會問了7、8次最後「有任務在身」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼雙子星案投標者南海控股主席于品海專訪 。（圖／記者湯興漢攝）

▲南海控股主席于品海專訪 。（圖／記者湯興漢攝，下同）

◎採訪：陳弘修、李錦奇、周康玉、陳家祥
◎影音：ETtoday新聞雲攝影中心
◎文／陳家祥

南海控股以超過600億的金額搶下台北車站的雙子星C1D1開發案，但經投審會近半年的審查後，中央最後以「國安疑慮」為由駁回，南海憤而提起行政訴訟，還大動作登報抗議。南海集團主席于品海抱怨，投審會過去要了至少7、8次資料，但「要『ABCD』，但最後卻以『東南西北』當理由駁回」，可能投審會「有任務在身」，碰巧雙子星案可以幫他們完成任務，因此被選到，「我們是這麼猜。」

對於投資案被以「國安疑慮」為由駁回，于品海親自飛來台灣並首度接受專訪，他在25日向《ETtoday新聞雲》表示，南海控股早早被經濟部等認定不是中資，所以投審會沒辦法「扳回去」，因此就想像了一個叫做「有國安疑慮的外資」的新類別。

他表示，台灣就分為台資、外資、陸資，「這不是我說的，是你們的法律明文界定」，如果經過立法院立法制定出有所謂「國安疑慮的外資」，那就沒話說，尊重台灣的法律，「但是你沒有這樣做，你叫投審會隨便想了『有國安疑慮的外資』，立法院的權力不可以叫投審會做，他懶成這樣」。

▲▼南海登頭版半版廣告，抗議雙子星案「恐中誣陷，政治抹黑」。（圖／記者楊亞璇攝）

▲南海登報抗議雙子星案「恐中誣陷，政治抹黑」。（圖／記者楊亞璇攝）

訪談間，于品海抱怨，投審會問了至少7、8次資料，「但這次否定我們所提出的依據、疑惑或是一些信息的定義，從來沒給過我們」。于品海指出，你問8次都問東南西北，然後你現在覺得不對的地方是1234，「我就問了，你為什麼當初不問我們1234？」

「顯然他們知道問ABCD、東南西北我們都很好的回答了，繼續問的話可能給出回答讓他不曉得麼辦。」于品海說，投資案一開始很正常的往下走，但是發展到某個階段時，為了方便投審會做其他事情、或是某個階段需要完成任務，「碰巧我們有台北車站的聯開案，可以放到他的任務中，所以他就用了我們這事情，去完成他特定跟這項目無關的任務，我們是這麼猜。」

于品海說，投審會的審查非常詳細，從白紙黑字的合約再到電話連絡，從馬頓公司的股東名冊、有多少是大陸人、南海控股下面公司的股東名冊等，所有都問了，但就是沒問最後用作駁回依據的內容，「我的問題就是，中國數碼這公司是什麼你可以問啊！你為什麼不問？他沒問。」

氣憤之餘，于品海甚至說了重話，投審會好幾次發函問說社會上有這說法，問南海能不能回答，但是沒有問最重要的問題，「有點腦子的人，都知道這些政客問這問題是根本不值得去理會」、「你在大街上碰到瘋瘋癲癲的人過來問你事情，你應該很嚴肅站在那裡去回答他嗎？肯定不會吧，你也沒這麼多時間」。

「如果台灣法律讓人家意識到，原來可以這麼隨便，對台灣來講是好事嗎？」于品海強調，來台灣就是來做生意的，就是靠法律，如今為了一點點的政治上操作，而去將這事情指鹿為馬，這是一個很不智的，「台灣應該這樣嗎？那不是一個笑話嗎？所以我覺得，很不好吧。」

其他人也看了這些...

► 搶600億「雙子星」于品海轟政院違法違憲　「準備四箭戰到底」訴願一路打到釋憲
► 「台灣人的心已經縮下去」于品海：雙子星人流至少值1800億

ET快訊
超商花45元買飲料中千萬！小7、全家開出4張特別獎
快訊／華航董座謝世謙鞠躬道歉！認了走私免稅菸「實銷10009

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／批華航回應避重就輕　黃國昌：震怒的林佳龍你聽得下去嗎？

行政院：青年就業方案4年投95億　補助獎金3至10萬元

「輕功上樹」為哪樁？　韓國瑜：讓市府團隊感受防疫決心

內政部修政治獻金法！關係人交易應揭露　違者最高罰120萬

保障消費者　內政部修私立公墓納骨塔管理費監理規定

韓國瑜爬過的樹紅了！當地民眾幽默開酸：要綁紅布條讓韓粉朝聖拜拜

他省公帑400萬、提升消防訓練品質　獲內政部表揚

罷免韓國瑜活動遭擋　公民割草行動痛批：回到白色恐怖時代

量販店聯名卡刷645萬買私菸　王鴻薇質疑涉洗錢「金管會裝死」

專訪／于品海揭雙子星幕後：一開始正常　投審會問了7、8次最後「有任務在身」

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

貝齒陽光正妹海灘配對遇天菜 他貼心公主抱❤網敲碗求後續

大耳軟萌「龍貓」合法輸入台灣　24h開冷氣...飼養條件高要三思

母受困火場！兒徒手爬15樓登一回　「我要看我媽」警怒：你給我下來

韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」 飛爬3層樓高看樹幹：上面很多洞

路人亂入告白周杰倫　王嘉爾聽到了..當場笑出來XDD

逆向闖雙黃線「急煞+惡意逼車」　 駕駛還怒噴騎士：教你行車安全

忘拉手剎！車失控下滑2童求救　勇司機赤腳狂追百米帥氣攔停

退休消防「路過CPR」救昏倒警　聯手現役英雄12分鐘：回來了！

赴波蘭演出遭大會送上「五星旗」 椰油國小生拒拿！堅持國旗進場

快訊／批華航回應避重就輕　黃國昌：震怒的林佳龍你聽得下去嗎？

行政院：青年就業方案4年投95億　補助獎金3至10萬元

「輕功上樹」為哪樁？　韓國瑜：讓市府團隊感受防疫決心

內政部修政治獻金法！關係人交易應揭露　違者最高罰120萬

保障消費者　內政部修私立公墓納骨塔管理費監理規定

韓國瑜爬過的樹紅了！當地民眾幽默開酸：要綁紅布條讓韓粉朝聖拜拜

他省公帑400萬、提升消防訓練品質　獲內政部表揚

罷免韓國瑜活動遭擋　公民割草行動痛批：回到白色恐怖時代

量販店聯名卡刷645萬買私菸　王鴻薇質疑涉洗錢「金管會裝死」

專訪／于品海揭雙子星幕後：一開始正常　投審會問了7、8次最後「有任務在身」

顛覆居家投影機概念　Epson讓你追劇也能躺好躺滿

買飲料拿「5個1元」結帳慘遭拒！老闆嗆：1塊錢會被看輕　網正反吵翻

搭機偶遇襯衫男！　仔細一看是野生「超大咖天王」

快訊／批華航回應避重就輕　黃國昌：震怒的林佳龍你聽得下去嗎？

林懷民大師「最後之作」登場！兩廳院打造表藝界「最挑釁的秋天」

兄弟「潑漆灌膠水」破壞機車…留字條恐嚇辱罵X人　檢：2個字寫錯

鄭怡憶加拿大生活15年點滴　「不讓孩子看到疲憊」唱到爆淚

紀言愷老婆「10小時陣痛」　堅持自然產：10個人在幫忙！

批林鄭月娥無視民意！　香港400名行政主任「聯合簽署公開信」

3歲女童被鎖車內「烈日火烤9.5小時」亡　媽：驅逐淫魔

政治熱門新聞

快訊／蔡英文先遣隨扈高架發生車..

韓國瑜爬過的樹　被填滿「發泡填..

私菸案狂燒　吳宗憲宿舍找到團購..

高雄正興里長交2000份罷韓書..

吳宗憲傳轉「污點證人」　證據價..

日台交流協會打臉韓國瑜　「沒主..

快訊／蔡英文首回應：難以接受　..

府證實：檢調搜索總統官邸旁特勤..

台灣迷因創「爛瑜衝樹」　神註釋..

黃國昌再爆：除了9800條菸還..

即／私菸案關鍵人物曝光　漏夜偵..

私菸案登上外媒　孫大千：厲害了..

總統專機下殺65折　名嘴：前三..

韓國瑜爬樹「佈陷阱」！他酸韓黑..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 統一發票 艾成王瞳 王令麟 京阿尼 吳宗憲 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 安以軒 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

百合颱風最快今生成！周五六午後防大雨

蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了

被一股力量拉進大豹溪！　他伸腳嚇壞大家

外送哥直達火化場　她冏：多少錢

差n公分換n片肉！萬人噴口水：還好我矮

挑戰「棒式」成功99元吃麻辣鍋

獨／宋讚養淚崩：我跟她都是哭著拍的！

27歲女獨遊！留神秘數字　3天後陳屍華山

阿姆斯壯死因曝光！醫院付1.8億封口

他運動完喝可樂當場死亡　醫生回應

快訊／王瞳首發文「我們真的很軟弱」

夜宿廖人帥家12hrs　蕾菈回應了！

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

佐佐木希性慾太強爆婚變！老公鬆口回應

更多

最夯影音

更多

鐵漢爸「嫁女心碎」淚崩2次　掩面痛哭不捨喊：不要嫁...

貝齒陽光正妹海灘配對遇天菜 他貼心公主抱❤網敲碗求後續

大耳軟萌「龍貓」合法輸入台灣　24h開冷氣...飼養條件高要三思

母受困火場！兒徒手爬15樓登一回　「我要看我媽」警怒：你給我下來

韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」 飛爬3層樓高看樹幹：上面很多洞

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面