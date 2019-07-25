專訪／南海主席于品海砲轟投審會！駁回雙子星案「違法違憲」　嗆法律持久戰打到釋憲！　

▲南海控股主席于品海 。（圖／記者湯興漢攝）

◎採訪：陳弘修、李錦奇、周康玉、陳家祥

◎影音：ETtoday新聞雲攝影中心

◎文／周康玉

雙子星開發案被投審會以影響國安為由駁回，引發南海控股主席于品海不滿，今（25）日他親自來台灣接受《ETtoday新聞雲》專訪時，點名投審會、行政院，帶頭違法，甚至到了違憲的地步，南海已經提出訴願，如果不成功，下一步就會行政訴訟，一定打到最後，甚至憲法，已經做好打持久戰的準備。

這是雙子星案被駁回後，于品海首度接受媒體專訪，他直批這事情已經到了違憲的地步，投審會、經濟部、行政院完全違反了台灣的法律，對他來說，已經不是單為了這個項目，就是要把這事情搞清楚。

于品海說，這次來台灣，主要是針對此案的法務部分，再做檢討，不會特別去見政府官員。于品海直言：「我們做生意的，除了靠法律，還能做什麼？總不能去立法院扔雞蛋吧。」

對於南海的法律動作，于品海說明，提出訴願、向法院抗告、提出假處份、跟北市府提展延簽約等四項動作，都是法律途徑。萬一訴願不成，就會行政起訴，一定會打到最後。

▼南海控股主席于品海 。（圖／記者湯興漢攝）

于品海說，投審會用「有國安疑慮的外資」為由，駁回南海公司的開發申請，但奇怪的是，台灣法律規定，只有中資、外資、陸資三種資金，從來沒有「有國安疑慮的外資」，投審會因乘載「政治任務」，不尊重立法權限，「難道投審會可以自己立法？」。

「我只是蓋個樓，你不給我蓋，說明白不就行了，幹嘛用國安疑慮呀，國安疑慮這四個字好套嗎？」于品海頻頻質疑投審會的決議不合法，違反法律，不尊重法律，也是踐踏立法院。

于品海不諱言，幾個朋友都勸他「別搞了，台灣太亂了」，但他認為，如果真的為了一點政治操作而將這件投資案「指鹿為馬」，不僅台灣在法制上讓人看笑話，也等於是阻擋外資活絡台灣經濟。

于品海更拿出總統蔡英文就職典禮演說時提到要「司法改革」，他說，台灣人民對司法很失望，但同時也寄予厚望，如果在蔡英文任內發生如此違法之事，「這又算什麼呢？」

▼南海控股主席于品海 。（圖／記者湯興漢攝）

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