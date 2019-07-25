專訪／「國安疑慮是無知、無聊、無賴」于品海：難道能在雙子星藏解放軍嗎

◎採訪：陳弘修、李錦奇、周康玉、陳家祥

◎影音：ETtoday新聞雲攝影中心

◎文／ 周康玉

「連蓋個樓都能扣上國安疑慮，難道我能在商場裡藏解放軍嗎？」南海控股主席于品海對於投審會以「國安疑慮」為由駁回雙子星投資案申請，感到相當不解與不滿，他在25日接受《ETtoday新聞雲》專訪時，特別針對雙子星案被政府駁回的理由，一一進行說明與澄清。

于品海指出，台北車站是每天人來人往的地方，雙子星案要蓋的是商場（shopping mall）、辦公樓、旅館，他不禁想問，以後到底以後大陸人能不能進去逛shopping mall？又如果，外商銀行諸如花旗銀行、匯豐銀行要在大樓裡面辦公，需不需要投審會認定？要國安局調查？國安疑慮是從何而來？

▼南海控股主席于品海。（圖／記者湯興漢攝）

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對於南海公司申請雙子星案被卡的理由，包括：母公司南海控股的註冊國在中國大陸、集團執委過半數為大陸人、股權質押給大陸籍的中國數碼公司、集團業務大多在大陸、集團員工大多為大陸人等五大理由，于品海在接受專訪時也一一解釋。

他表示，南海控股年報上說了兩件事，一個是註冊國，一個是所在國。前者是指登記的國家，後者是指業務的主要所在地，包括繳稅、員工等所在地。香港是以英文為法定語言，在這過程中，公司聘請了一個「很蠢的翻譯」，把所在國翻譯成註冊國，「投審會的人看到這一點，估計應該很高興吧，為了完成政治任務，顛倒黑白，把我們說成註冊國是中國大陸。但經濟部到今天為止，還是說我們是外資。」

于品海說，我們也覺得滑稽，這麼嚴肅、清晰的法律問題，投審會竟然是藉著駁回此案來完成「政治任務」。

▼南海控股主席于品海 。（圖／記者湯興漢攝）

至於為何要將南海控股股權抵押給中國數碼公司，于品海用「老爸問兒子借錢，給兒子創造獲利」來形容。他說，因為十多年前，有股權重組，南海控股把一筆錢給了中國數碼，後來錢沒用到，把錢借回給南海控股，每年都給中國數碼幾千萬港幣當利息，必須用股權當擔保，這在香港叫做關聯交易，這抵押是技術性安排。

另外，于品海也澄清集團員工大多數是大陸人的質疑。于品海說，南海控股的主要業務在中國大陸，自然很大部分是聘請當地人，于品海舉富士康為例，富士康在大陸地區擁有100～200萬名員工，應該不可能是台灣帶過去的吧？能是多少台灣人？台灣政府如果認為大陸人就是間諜，就有國安疑慮，那每天來台的陸客，不單風險是拿豬肉過來，還帶著國安疑慮過來，「這種指責，我只能說是無知、無聊、無賴」。

于品海說「他們問了八次，這次否定我們，所提出的疑惑，或是訊息的定義，從來沒給過我們，都問了東南西北，覺得我不對的地方是一二三四，你為什麼當初不問我一二三四，顯然嘛，我當初都很好的回答了，如果你繼續問我一二三四的話，可能給他的回答，讓他不知道怎麼辦，可能任務在身，所以趕快完成算了，以後再說嘛。」

▼南海控股主席于品海 。（圖／記者湯興漢攝）

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