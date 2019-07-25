草率打「牛奶針」害3男暴斃診所　醫師辯「有簽切結」遭判6年

▲醫師林育德治療3名男子戒斷毒癮症狀，草率幫他們施打俗稱「牛奶針」的普洛福組合針劑，造成3人陸續暴斃。（示意圖／CFP）

記者李忠憲／台中報導

育德診所醫師林育德2015年至2016年治療3名男子戒斷毒癮症狀，草率幫他們施打俗稱「牛奶針」的普洛福組合針劑，卻在診所內暴斃。台中地院審結，將他依過失致死罪判6年徒刑；檢方認定林男「販售」牛奶針給毒蟲拿回家注射，依毒品罪起訴部分則判無罪，全案可上訴。

判決書指出，廖姓、林姓、邱姓男子因為施打海洛因成癮，戒斷時出現嚴重睡眠障礙、煩躁不安等症狀，因為「好康道相報」，知道這邊很好取得列為4級管制藥品的牛奶針，從2015年間陸續到大里區昱德診所求診。

醫師林育德雖有看診，但未經評估就直接同意他們施打牛奶針，每組400元「出售」給成癮者，並讓他們躺在診所的臨時病床上，由林幫忙施打或是自行施打，甚至有的時候還帶回家自己打。結果，同年6月、9月及2016年4月，3人施打後，陸續在診所內暴斃。

林男在法庭上辯稱，3人施打的組合針劑可有效治療減輕戒斷症狀，符合醫療目的。施打前都有要求病患簽下切結書，確認病患並沒有在打針前施用毒品，而死者當時都只施用1至2組，並未過量，有可能是他們隱瞞吸毒才會造成暴斃。

衛福部醫事審議委員會鑑定報告指出，牛奶針組合針劑是治療處方用藥，可以使用，但必須嚴格評估，確認患者沒有偷吸毒或控制使用量。林男以切結書想卸責，甚至一次賣10組或20組，讓病患帶回家打。

法官認為，診所內沒有監測生命徵象、保持呼吸暢通、人工換氣等復甦設備，可以隨時注意病患施打情形，等於打死就算了，有應注意而未注意之虞。林男過失明確，遭依過失致死罪判6年。另外，檢方雖認定林男賣牛奶針給戒斷者，涉犯販毒罪，但林男是合格醫師，針劑屬「醫療使用」，他僅草率出售，屬醫療行政責任，而非販毒，判他無罪。

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