披長髮穿長睡衣暗夜現身頂樓　鄰居探頭魂魄嚇飛飆罵：肖查某

▲婦人罵對方肖查某，吃上官司。（圖／視覺中國CFP）

記者唐詠絮／台中報導

台中市1處社區吳婦與孫女午覺睡得正酣，不滿蔡婦家養的小狗狂吠把他們吵醒，辱罵對方「肖查某」，深夜發現頂樓有聲音，爬起來查看，看到對方披著一頭長髮穿著長睡衣，由頂樓樓梯間冒出來，她被嚇得魂飛魄散，又罵了一聲「肖查某」，蔡婦氣得提告，台中地院依損害賠償，判決吳婦應賠償1萬元。

判決書指出，吳婦與蔡婦為社區同一樓層住戶，因不滿原告所飼養寵物吠叫，於2018年3月22日13時許，在6樓住處走廊上，雙方發生口角，吳婦竟在走廊上辱罵蔡：「肖查某」（台語），而公然侮辱。

3月31日當天為農曆15日，蔡婦喜愛攝影，在頂樓走動拍照。蔡當時蓄長髮、著長睡衣，由頂樓樓梯間冒出來，吳婦聽到頂樓有聲音，摸黑上樓查看，被嚇得魂飛魄散，自然說不出好話，且她當時躁鬱嚴重，也不知自己說了什麼，更不記得罵了蔡。

蔡婦遂控告吳婦妨害名譽罪，一審法官依公然侮辱罪將吳婦判處罰金新台幣7千元。蔡婦也請求民事損害賠償。法官審酌後，認為吳婦先後2次公然侮辱侵權行為，固足以貶損蔡婦在社會上之評價，原告請求精神慰撫金應各以5,000元、合計1萬元為適當，遂判處吳婦賠償蔡婦新台幣1萬元。

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