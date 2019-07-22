媳婦成內賊「7年詐4867萬」獲輕判　她竟賴帳下場慘

▲陳女「7年間詐近5千萬」，事後又賴帳不賠，遭判刑及沒收犯罪所得。（示意圖，與本案無關／123RF）

記者陳玉／台中報導

台中陳姓女子在許姓公公的電源供應器公司擔任會計，她竟趁辦理匯款業務時，偽造許男匯款指示申請書，7年間50次共詐得4867萬餘元，事後許男發現提告，陳答應吐回所有錢並求和解，但僅拿出2棟房產抵償912萬元，許見陳「賴帳」再提上訴；台中地院依偽造文書、詐欺等罪判處陳1年10月，可易科罰金，並沒收犯罪所得4867萬餘元。全案定讞。

判決書指出，43歲的陳女是許男兒子的配偶，而許男為某電源供應器公司的負責人，陳女就在該公司擔任會計，並為公司銀行匯款時的銀行照會人；但陳自2009年3月至2016年11月止，在匯款時，偽造許男的印文、匯款指示申請書，盜領公司款項並轉匯到自己戶頭，7年間共有50多次轉帳記錄，總計盜領台幣約4867萬4172元。

2017年4月間有銀行行員發現公司帳款匯入陳名下帳戶，進而通知許，許才驚覺有異進而調閱公司帳戶交易明細，才發現兒媳婦掏空的事情；陳遭揭露後，同意賠償許5千萬和解，並將名下2棟房屋過戶給許男兒子，及後來拿出2棟房產抵償912萬餘元，剩下款項應每年攤還，但陳後來賴帳，許發現後怒而上訴，要求法官判陳重刑及沒入不法所得。

台中地院簡易庭原判1年4月得易科罰金，未宣告沒入不法所得；台中地院加重判處陳1月10月徒刑，得易科罰金，但同意沒入尚餘不法所得3954萬餘元，全案定讞。