騎士擋公車「你超速」…摔帽罵警　法官：這公車速度破60公里就斷油

▲郭男不滿客運超速，竟用肉身擋車還嗆司機「就是要針對你」，遭判拘役60日。（示意圖，與本案無關／資料照）



記者陳玉／台中報導

台中郭姓騎士今年1月間認為洪姓客運司機有超速行為，竟趁停等紅燈之時，用機車、肉身擋住公車去路，並持手機錄影邊嗆「你給我下來」、「恁爸不爽，我今天就針對你啦」，更怒摔安全帽、大力拍打公車窗戶；法官查出，公車只要時速超過60就會斷油，事後郭又對警辱罵「X你娘」；台中地院依強制罪、侮辱公務員等罪判郭拘役60日，得易科罰金。

判決書指出，35歲郭男今年1月間騎乘機車外出，認為洪姓客運司機有超速、逼車等行為，竟在霧峰區中正路、柳豐路口將機車停在公車右前方，並下車用身體阻擋公車前進，並以手機對著洪男錄影嗆聲「你給我下來」、「恁爸不爽，我今天就針對你啦」等語，並怒摔安全帽、用手大力拍打公車窗戶等脅迫行為，妨害洪駕車離開及前進的權利約10多分鐘。

同年月19日晚間8點，郭又因乘坐高鐵時不慎遺失車票，與站務人員發生糾紛，李姓員警到場協助處理，郭竟2次以「X你娘」辱罵員警，貶損員警名譽，遭警當場逮捕。

郭坦承有摔安全帽、拍打公車窗戶，但否認強制犯行，更辯稱「我是小車要怎麼要大車停下？」指出是因為對方時速超過60碰撞到自己，司機態度又傲慢，把車停下只是維護個人權益。但洪表示，公車是有限速的，若開超過時速60公里就會斷油，最高時速就是60公里，並無挑釁對方；法官採信洪的證詞。

另對郭辱罵員警，郭稱髒話只是他的口頭禪，但法官據員警證詞及密錄器、錄影畫面截圖，認為此部分事實，判處郭拘役60日，得易科罰金。