北太平洋馬紹爾群島輻射比福島、車諾比高1000倍　原因驚人曝光

▲北太平洋馬紹爾群島（Marshall Islands）。（圖／pixabay）



記者吳宛霖／綜合報導

美國哥倫比亞大學的研究人員在北太平洋的馬紹爾群島（Marshall Islands）進行土壤檢測發現，比基尼島的鈽（放射性元素）含量是車諾比和福島的1000倍。此外，島嶼上種植的水果含有的銫-137也遠高於國際安全標準。

二戰後，美軍在馬紹爾群島的一些地區進行過67次核試驗。研究人員從11個不同島嶼採集38份土壤樣品檢驗後發現，土壤中含有有高濃度的放射性元素，如鋂、銫以及鈽，其中4個島嶼的輻射濃度比發生過核洩漏事故的福島及車諾比還高。

研究人員檢驗出比基尼群島的輻射量最高，因為美國曾在該地進行規模最大的的氫彈試驗，並有數10艘帶有放射性廢料的船隻沉沒。有23枚核武在比基尼群島引爆，包括當時的最強氫彈──喝采城堡（Castle Bravo）。

▲1946年美國在太平洋試驗場馬紹爾群島首次進行的核試驗。（圖／翻攝自維基百科）

美國科學家測量計算後指出，喝采城堡的爆炸當量達1500萬噸，是原先預測的2.5倍、廣島原子彈威力的1000多倍。由於美軍事先並沒有估計到如此強大的爆炸威力，因此當時沒有撤離附近居民及在海上作業的各國漁船。

研究人員進行另一項研究指出，馬紹爾群島部分島嶼的水果含有銫-137，且輻射濃度遠高於國際安全標準，並不適合島上居民食用。此外，核試驗在島上發生大爆炸造成隕石坑，土壤沉積物中的輻射濃度比安全水平高出好幾個數量級。

▲美軍在馬紹爾群島進行過67次核試爆。（圖／取自免費圖庫pixabay）