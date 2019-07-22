核潛艇裝2枚核彈頭沉北冰洋 30年後輻射仍超標100萬倍

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蘇俄核子動力潛艇「共青團員號」（Komsomolets，K-278）在1989年起火沉沒在巴倫支海，造成42名船員罹難，俄國和挪威日前組成科學團隊監控失事潛艇及調查海水汙染情況，發現周圍的海水輻射量是正常的100萬倍，潛艇上還有兩枚核彈頭，裝有供反應堆使用的鈾。

綜合外媒報導，1989年4月7日11時02分，「共青團員號」在北極海域的巴倫支海386米的水下航行時發生大火，火勢蔓延到各艙，艇長立即向前蘇聯軍方發出求救信號，並在14時18分失去無線電聯繫，16時40分船尾傾斜，2分鐘後艇長下達棄艇命令便開始撤離；潛艇急速下沉，造成69名船員中有42名罹難。

▲「共青團員號」沉在巴倫支海。（圖／Google map）

俄羅斯和挪威為偵測艦艇輻射洩漏組成科學調查團隊進行調查，利用挪威製造的遙控小型潛艇Ægir6000下潛到1700米的沉落點，進行採樣與測量輻射量，並拍下殘骸的照片，發布在挪威核安局（DSA）推特上。該結果發現附近區域的海水輻射量超標達100萬倍，通風管道附近核輻射也比預期高80萬倍。

調查隊隊長Hilde Elise Heldal說，「俄羅斯人在上世紀90年代開始，到2007年都檢測到這裡有核洩漏。」他表示，雖然目前失事潛艇附近的核輻射指數高於正常標準，但不至於威脅挪威海域的魚類與各種水生動物的生存，目前調查小組準備徹底研究收集到的樣本，並繼續監測核潛艇的殘骸，隨時掌握輻射量。