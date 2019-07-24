愛護毛小孩加入動物保護志工行列　花蓮志工培訓課程開跑

▲動物保護志工培訓課程能讓您認識何謂動物保護，還有動物親和訓練、寵物美容、犬貓醫療等知識，課程豐富有趣。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

您對動物保護工作充滿好奇，卻苦無管道了解嗎？您有滿腔熱血想幫助收容所內的動物，卻不知道從何著手嗎？由花蓮縣政府主辦的動物保護志工培訓課程報名開跑囉！歡迎年滿15歲以上的您踴躍報名，加入動物保護志工行列！

培訓課程於7月27日至28日登場，不只能讓您認識何謂動物保護，還有動物親和訓練、寵物美容、犬貓醫療等知識，課程豐富有趣。

近年來民眾動物保護意識抬頭，越來越多人關注動保及流浪動物議題，也樂於行動支持投身志工服務，藉由志工培訓能讓民眾更了解動物保護，一窺收容所真實面貌，並希望透過民眾的參與和交流，激盪出更多新的想法或作法，改善收容動物的環境品質，學員成為保護動物的希望種籽，在社會各界散播尊重生命友善動物的正能量，讓社會變得更協和美好。

喜歡動物的林之瑤小姐是2017年動物保護志工課程的學員，最初她常看到在外面流浪的狗貓想伸出援手，卻因為沒有相關知識，無法給予最正確的幫助，因此參加了志工訓練課程。林之瑤提到，在兩天的志工訓練課程裡，學習了動物相關法令、醫學知識與寵物美容技巧等，每堂課程都具意義與實用性，她笑著說：「像是寵物美容回家就馬上應用在家中寵物身上！」。

林之瑤還説，印象最深刻的是由警犬訓練學校的訓犬師與搭擋德國狼犬授課的動物親和訓練課程，當時看著他們彼此間有默契的示範各種動作，心裡充滿欽佩與感動，覺得動物與人之間的情感很簡單卻很緊密。她說：「現在有時間就能夠到各種協會或團體付出心力、幫助動物，得到的快樂遠比想像中多更多！」

動植物防疫所所長黃詩伊表示，花蓮縣政府竭誠歡迎您加入動物保護志工的行列，一起為動物福祉努力，讓花蓮成為友善毛孩幸福城市！

報名詳情請至花蓮縣動植物防疫所官方網站：http://acdc.hl.gov.tw/，或電洽：03-8227431