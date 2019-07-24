高雄社會局前局長初選出線　葉壽山：參選只為屏東贏

▲國民黨屏東縣第一選區立委初選民調結果出爐，由高雄市府社會局前局長葉壽山出線。圖葉壽山（右二 ）向同參加初選的縣議員宋麗華握手致意 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨屏東縣第一選區立委初選民調結果出爐，由屏東前市長也是高雄市政府社會局前局長葉壽山，以6成支持度打敗對手縣議員宋麗華，贏得初選，將代表國民黨挑戰現任民進黨籍立委鍾佳濱及無黨籍縣議員蔣月惠；而立法院長蘇嘉全的太太洪恆珠傳出也有意參選，動態備受矚目。

國民黨屏東縣第一選區立委初選民調，委託2家民調公司進行，無論在黨內互比或政黨對比，葉壽山均勝過宋麗華，最後結果是由葉壽山以60.191％勝過宋麗華的39.809％。

贏得初選的葉壽山首先感謝屏東鄉親給他的熱情支持，也感謝初選全民調帶給他未來服務的方向感，更感謝縣議員宋麗華表達的服務理念，他會虛心接受，並作為應該承擔的責任。

他表示，視選舉為選戰爭鬥的概念將過去，他相信願意挺身參選，都是為屏東打拚的熱忱心和為屏東爭取更好未來的責任心，合作以展現參政理念和服務能力，贏得屏東鄉親的信任和付託，才是大家參選的初心。

他指出，初選民調數據告訴他鄉親們的期待，他要更細心向鄉親請益，共同努力為屏東鄉親贏得在中央議場的勝利，「參選立委的目標是為了屏東贏」。