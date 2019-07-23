台南市第五選區立委徵召人選黑箱？　謝龍介：2議員表達不選

▲國民黨台南市第五選區立委徵召人選，將在過中常會追認後正式公開，有意角逐黨內提名的市議員林美燕、盧崑福對市黨部「密室協商」做法相當憤怒。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市第五選區立委徵召人選，將在7月24日通過中常會追認後正式公開，有意角逐黨內提名的市議員林美燕、盧崑福對此訊息感到相當錯愕，他們對黨部「密室協商」做法相當憤怒，23日聯袂抨擊市黨部主委謝龍介是罪人，丟一把刀讓黨內同志自相殘殺，嚴重破壞團結，龍介要怎麼對國民黨交代呢？

國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，南區、安平區國民黨市議員林美燕、盧崑福及蔡淑惠3人都是國民黨優秀的同志，惟林、盧2名議員同志，曾分別於4月22日南區黨部委員會議，與5月31日公開活動上，以家人健康和續留選區作議員服務為由，公開表態不參選2020立委，謝龍介指出，在黨最艱困的時刻，唯有團結，2020才能勝選。台南市還有2個艱困選區，歡迎黨內同志不畏戰，與黨力拼勝選，台南政治的未來才有希望。

市議員林美燕、盧崑福指出，對2020年的立委選舉，他們的支持者早在去年即紛紛勸進他們不要缺席，盼能更上一層樓，有更多資源多層面為鄉親服務，他們也在等待國民黨市黨部提出一套協商及公平公開的初選辦法，不料，7月23日卻已傳出市黨部以密室協商方式，指定徵召人選，將提報24日的中常會追認後，讓徵召人正式曝光，他們接獲訊息實在難以接受，也嚥不下這口冤氣，他們更無法向支持者交代。

2位議員強調，任何一場選舉，不管是哪一黨派，對於黨內人選的提名，都有一套評選的提名機制，才能讓參與人選心服口服，也利於黨內和諧及團結，才能砲口一致對外，爭取最後的勝利。然而台南市黨部主委謝龍介並不是這種想法，他以專制的手法，用密室協商的徵召方式提出特定人選，讓具有參與黨內初選資格的人全被蒙在鼓裡，不僅失去角逐黨內初選的機會，而內定人選已出爐，還是透過別人私下告知，他們才獲悉此事，讓他們難以接受，也難以對支持者交代。

市議員林美燕、盧崑福再強調，23日他們獲悉此訊息後，因為從頭到尾都沒有任何提名機制，他們不服，立即向中央黨部反映，誰知中央黨部的答覆是徵召人選是地方黨部負責的，所以這一案，從頭到尾很明白顯示問題在市黨部主委謝龍介身上，他這種做法無疑是破壞黨內和諧，丟一把刀子給具有參選黨內初選資格的人互相殘殺，試問往後這要如何讓大家團結呢？未來若國民黨敗選，謝龍介敢負起全責嗎？

針對立委選舉國民黨台南市第五選區人選，市黨部主委謝龍介表示，林美燕、盧崑福及蔡淑惠3人都是國民黨優秀市議員同志，在黨最艱困的時刻，唯有團結，2020才能勝選。台南市還有2個艱困選區，歡迎黨內同志不畏戰，與黨力拼勝選，台南政治的未來才有希望。

謝龍介說，基層期盼集中泛藍勢力，國民黨沒有分裂的本錢，台南市委員會於5月14日會議決議，除第四選區已經完成提名外，其餘艱困選區以徵召方式辦理。台南市委員會在徵詢、協調及提出建議徵召提名人選，都以非常鄭重謹慎的態度處理。

五選區國民黨有8位議員，其中這兩位質疑的議員同志曾分別於4月22日南區黨部委員會議，與5月31日公開活動上，以家人健康和續留選區作議員服務為由，公開表態不參選2020立法委員。

謝龍介表示，台南是艱困的發展區，黨內同志願意為台南發展而戰，黨部是求之不得，讓國民黨百家爭鳴是好事，但切勿自亂陣腳，這不是國民黨支持者所樂見。 台南市在6席立委選區中已完成4個選區提名、徵召作業，剩下2個選區雖艱困，但國民黨絕不會缺席，歡迎黨內同志不畏戰，一起與黨開拓票源力拼勝選。