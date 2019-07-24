App Store搜尋結果遭質疑不公！TOP排名被洗版...蘋果回應了

▲隨着iPhone的銷售量下滑，與App相關的營收是蘋果公司的重要財源。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

蘋果等科技巨頭，正面臨反壟斷的調查之際，蘋果的App Store搜尋公平性，也引起質疑。《華爾街日報》報導，蘋果的App在自家的App Store搜尋時，經常排在競爭對手之上，統計發現，超過60％的基本搜尋中排名第一，例如：maps等。此外，透過訂閱或銷售產生收入的蘋果App，如Music、Books，這些軟體在搜尋排名中有95％排在首位。

該報導表示，這使該公司在每年高達500億美元（約新台幣1.56兆元）的App市場上佔盡優勢。而且，隨着iPhone的銷售量下滑，與App相關的營收是蘋果實現利潤多角化發展戰略的核心。

但對競爭對手來說，這就不是開心的事。報導中引述，一些App開發商的心聲，他們認為，蘋果實際上把自家開發的App設定在第一的位置，間接迫使所有尋找相關App的人首先接觸到其產品。所以，蘋果同時是App Store搜尋引擎的創造者和受益者，雙重身份引起開發者不滿。

舉例來說，該報導中指出，有聲讀物出版商RBmedia旗下的公司Audiobooks.com，在近2年時間裡，該公司的應用軟體在App Store「有聲書」的搜尋結果中，幾乎都排在第一名，而且，該App擁有3.5萬條用戶評論，在App Store滿分為5分的評分中獲得4.8分；但是，當蘋果推出Apple Books後，無任何評論或評分的Apple Books就一直佔據「有聲書」的搜尋結果首位。

面對此質疑，蘋果表示，有42個因素來決定搜尋結果中的排名，其中影響排名最大的4個因素是下載量、評分、相關性和用戶行為，其中最重要的是「用戶行為」而不是刻意操縱。