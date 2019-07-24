他花近百萬買黃金！9年後竟發黑生鏽…製造商辯：屬正常現象

▲潘姓男子在2010年時為孩子買了一套黃金飾品。（圖／翻攝自網易新聞，下同）

實習記者任珈萱／綜合報導

大陸山東威山一名潘姓男子於2010年時為孩子買了一套黃金飾品，一共花了20多萬人民幣（至少約台幣90萬元），買回家後收好在保險櫃裡，但就在9年後從拿出來看時，竟發現黃金長黑斑生鏽了，著急的他便打電話至「國金黃金」的負責人，但得到的回答卻是「那屬於正常現象」。

綜合陸媒報導，潘男於2010年時到淄博的交通銀行辦業務，透過工作人員的介紹，買下了這一套黃金想給孩未出生的孩子一個紀念，裡面一共有兩套金鑰匙和一枚虎頭印章，一共花了20多萬人民幣，回家後也馬上放入保險櫃裡收藏，但就在9年後的一天，他決定打開保險櫃看一看黃金，卻沒想到上面竟有大面積的生鏽和黑斑。

▲金鑰匙中間有一大塊黑斑。

潘男於是立刻聯絡到當時販賣黃金的銀行，但負責人卻表示，當時後那名銷售人員已離職，那套黃金也並非他們所生產，而是由「國金黃金」所製作。於是他便循線聯絡到了國金黃金的負責人，對方卻表示，黃金生鏽是「正常現象」，而且市面上沒有純金，純度最高的也只有99.99%，若是存放不當，上面會出現紅斑，高純度的黃金也會生鏽，專家也是這麼說的。

▲上面也有許多不同大小的黑斑。

這說法讓潘男無法接受，因為他認為如果是純金不會出現生鏽問題，所以懷疑飾品的純度有問題，同時也覺得莫名其妙，明明買的就是純度99.99%的黃金，不應該出現這種狀況。所以便找到黃金製品鑑定中心，該工作人員則表示，黃金的化學性質穩定，在正常的狀況下部會生鏽，目前懷疑是表面的酸沒有完全去除，又長時間放在壓克力盒裡面，才會產生化學反應，那若是想要知道純度是否造假，仍需進行進一步的檢測。