跟地球一樣老！46億年前的隕石　重17公斤比黃金還值錢

▲隕石、小行星示意圖。(示意圖/達志影像)

實習記者施怡妏/綜合報導

澳洲男子霍爾(David Hole)平時熱衷於淘金,4年前在墨爾本附近的Maryborough地區公園進行勘探,發現一塊神祕的紅色岩石,以為撿到黃金於是帶回家進行研究。過程中常是使用工具切開觀察,但無論如何都無法將岩石解剖,於是拿去博物館,才發現元這是一塊比黃金還值錢的「隕石」。

根據外媒報導,4年前霍爾到澳大利亞墨爾本附近的Maryborough地區公園進行勘探,意外發現這塊紅色岩石,外圍還有著黃色的泥土,金屬探測器告訴他這是一塊黃金,霍爾興奮的帶回家。為了研究岩石,霍爾嘗試使用電鋸、鑽頭,甚至把它放進酸中,岩石始終完好如初。

不死心的霍爾拿著岩石到墨爾本博物館鑑定,地質學家亨利(Dermot Henry)驚訝表示,「這是一顆46億年前的隕石」,許多民眾拿著誤以為是隕石的岩石到博物館鑑定「我不得不說,它們只是曇花一現,但這次不是」。隕石外表凹凸不平的外觀,是因為當它們穿過大氣層時,外側會融化而產生的。

地質學家亨利(Dermot Henry)指出,這顆隕石重達17公斤,也是在2003年發現的55公斤之後的第二重隕石。切開之後發現岩石裡面含有很高成份的鐵,為一種普通球粒隕石(H5),裡面還可以看到金屬礦物的微小結晶液滴,稱為隕石球粒。

這是在維多利亞發現的第17顆隕石,將放入墨爾本博物館收集的400顆隕石標本中收藏,於8月11日在國家科學週上展出。

