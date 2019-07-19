跟地球一樣老！46億年前的隕石　重17公斤比黃金還值錢

▲隕石、小行星示意圖。（示意圖／達志影像）

實習記者施怡妏／綜合報導

澳洲男子霍爾(David Hole)平時熱衷於淘金，4年前在墨爾本附近的Maryborough地區公園進行勘探，發現一塊神祕的紅色岩石，以為撿到黃金於是帶回家進行研究。過程中常是使用工具切開觀察，但無論如何都無法將岩石解剖，於是拿去博物館，才發現元這是一塊比黃金還值錢的「隕石」。

根據外媒報導，4年前霍爾到澳大利亞墨爾本附近的Maryborough地區公園進行勘探，意外發現這塊紅色岩石，外圍還有著黃色的泥土，金屬探測器告訴他這是一塊黃金，霍爾興奮的帶回家。為了研究岩石，霍爾嘗試使用電鋸、鑽頭，甚至把它放進酸中，岩石始終完好如初。

不死心的霍爾拿著岩石到墨爾本博物館鑑定，地質學家亨利(Dermot Henry)驚訝表示，「這是一顆46億年前的隕石」，許多民眾拿著誤以為是隕石的岩石到博物館鑑定「我不得不說，它們只是曇花一現，但這次不是」。隕石外表凹凸不平的外觀，是因為當它們穿過大氣層時，外側會融化而產生的。

地質學家亨利(Dermot Henry)指出，這顆隕石重達17公斤，也是在2003年發現的55公斤之後的第二重隕石。切開之後發現岩石裡面含有很高成份的鐵，為一種普通球粒隕石（H5），裡面還可以看到金屬礦物的微小結晶液滴，稱為隕石球粒。

這是在維多利亞發現的第17顆隕石，將放入墨爾本博物館收集的400顆隕石標本中收藏，於8月11日在國家科學週上展出。