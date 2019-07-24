男友搭機偷瞄正妹！兇悍女吃醋髒話連飆...直接「抄筆電狂巴頭」

▲兇悍女友不滿男友偷看別的女生，拿筆電打人。（圖／翻攝自推特／@juliascorupco）

記者錢玉紘／綜合報導



美國社群媒體上近日流傳一段凶狠女友教訓男友影片，在一架班機上，一名女子疑似覺得男友一直偷看其他女生，醋勁大發，竟然直接拿筆電網男友頭上砸下去，口中還不斷罵髒話，誇張行徑全被其他乘客錄了下來。

這起事件發生在美國航空（American Airlines）一架由邁阿密飛往洛杉磯的班機上，影片中可以看到，一對情侶坐在位子上吵架，女友不斷大聲喊著「你他Ｘ是在看別的女人嗎、你是在看別人嗎」，空服員試圖上前勸架，並表示機上還有小孩子，要女子冷靜，但她情緒激動，越罵越兇，還叫男友「給我閉嘴」。

一名空服員請該女子拿包包移到前面，女子起身，但威脅男友「你要是不跟我來，就永遠別想再看見我」。眼見吵架已經快變成打架，空服員便改請男友先離開位子，但是兇悍女友不服，擋在走道上不讓男友離開，男子回嗆「你現在是在羞辱我」。

聽到這句話，讓瘋狂女友氣炸了，大罵「我是在羞辱你？」一邊站起身來，追著往前走的男友，接下來直接拿起手上的一台筆電，狂打男友，非常暴力，有乘客發出尖叫聲。最後該女拿了自己的包包，堅持要下飛機，一名男性工作人員對她說「你會被以攻擊罪起訴」，女子則憤怒回答「隨便啦」。

綜合外媒報導，該女子下機之後隨即被逮捕，但不確定是否有被起訴。美國航空發表聲明表示，「當下已經請了執法人員，兩名涉事乘客都離開飛機，感謝所有員工積極處理這個狀況，盡速排除，他們讓所有乘客獲得安全舒適的環境」。