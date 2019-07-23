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小巷子開車…他碾過路中「一個大紙箱」險背人命　4人衝出狂喊「停車」

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▲▼一位短髮女童鑽進紙箱玩耍，被過路小車碾壓。（圖／翻攝自《北京時間》）

▲一位短髮女童鑽進紙箱玩耍，被過路小車碾壓。（圖／翻攝自《北京時間》）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省蘇州市近日有位司機開車路過一個小巷口時，隨意碾過路中一個紙箱，險些釀成大禍。原來，一個短髮女童剛鑽進紙箱中玩耍，一直沒出來。意外導致女童胸部骨折，目前還在醫院治療，所幸無生命危險。經過警方判定，司機沒觀察仔細，負全責。

據《北京時間》報導，事發當時，蘇州市吳江區一位短髮女童正在小巷子玩耍，跪在地上擺弄1個空紙箱，隨後鑽進去玩耍，一直沒出來。此時，一輛白色轎車從巷口慢速拐入，行駛至紙箱前時，並未繞開或停車，直接開了過去，右輪雙雙碾軋在了紙箱上。看見這一幕，4名大人先後衝出，重拍車身大喊「停車」。司機停下後，才發現自己碾到了個孩子！蘇州警方認為事發地屬於廠區內部道路，判定司機開車時疏於觀察負全責。

對於這個處理結果，網友有不同的看法。有的網友認為罰得好，「這麼大的紙箱橫在路中間，誰知道裡面有沒有什麼重要物品」、「司機也是心大，下車挪一下也耽誤不了多少時間」、「這麼大的箱子貨車都能看見，看到這麼莫名其妙的箱子一般不會直接開過去吧」。

也有網友認為，責任不全在司機，也有女童家長的錯，「會不會太維護弱者了？明明是家長不看好孩子，讓孩子待在那麼危險的地方玩也不管」、「孩子本身沒錯嗎，監護人沒錯嗎」、「你弱你有理」、「司機招誰惹誰了」。

▼小車直接碾過紙箱。（圖／翻攝自《北京時間》）

▲▼一位短髮女童鑽進紙箱玩耍，被過路小車碾壓。（圖／翻攝自《北京時間》）

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關鍵字：女童,車禍,紙箱,巷子,責任,監護人

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