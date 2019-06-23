波蘭最狂酒駕「飆T-55二戰坦克」　衝市中心兜風最高8年刑





▲波蘭男子喝醉開坦克上街。（圖／翻攝維基百科）



國際中心／綜合報導

波蘭帕中南部小鎮帕延奇諾（Pajęczno）一名酒醉男子在12日駕駛前蘇聯二戰T-55坦克在市中心兜風，旁邊還載著多名乘客，讓當地居民誤以為遭到恐怖攻擊，連忙打電話報案。警方表示，趕赴現場後，發現這輛坦克已經大搖大擺停在了大街上，而這位49歲的男子雖然沒造成事故，但仍會遭到起訴，恐怕會面臨8年的牢獄之災。



據外媒報導，酒醉男子當時駕著這輛坦克在路上「飆車」，上面還載著好幾名「乘客」，一旁的民眾紛紛看傻了眼，誤以為遭到了恐怖攻擊，嚇得立即打電話報案。當警方到達現場時，這輛坦克已經穩穩當當停在了大街上，旁邊還站著兩名男子，其中一名還醉醺醺的和警察打了招呼。根據調查，由於酒醉男子駕駛的坦克拖車半路發生故障，於是就趁著酒意開坦克進城裡兜風，還在路上搭載了多名乘客，而司機最後醉到得不省人事，只好請會開坦克的退伍軍人幫忙「移車」，一直拖到早上5點才結束這場鬧劇。



報導指出，雖然並未造成事故，但因坦克的主人沒有相應的駕照，也沒有坦克的保險，所以檢方仍將以涉嫌危險駕駛罪和醉酒駕駛，提出控訴。依照波蘭法律，危險駕駛罪最高可處以8年監禁，酒駕將面臨2年以下監禁。