▲ 全國首創郵輪觀光專車，結合套票暢遊基隆人氣景點。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府推出全國首創郵輪觀光專車，將於24日鑽石公主號進港時，正式開跑！23日於市府舉行記者會，市長林右昌表示，未來搭乘郵輪來基隆遊玩的外國旅客，可利用郵輪觀光專車、套票，暢遊基隆。

林右昌指出，因應越來越多郵輪客到訪，市府和港公司、郵輪業者、海科館及餐飲業者合作推出的新嘗試，搭乘掛靠港郵輪主要以國外遊客居多，下船後透過乘車券、套票券讓遊客自由搭配選購暢遊，這項試辦成果若好，未來會擴大推動。

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▲ 全國首創郵輪觀光專車。

「一日乘車券」內容包含隨車外語導覽解說，憑卷免費兌換一份遠東泡泡冰；另結合和平島公園及海科館，整合乘車卷、門票、語音導覽APP、餐飲與下午茶推出「和平島下午茶一日券」、「和平島美食一日券」及「海科館潮境一日券」三組套票，供遊客自由搭配選購。

林右昌表示，市府今年製作新版日文版觀光旅遊與景點宣傳DM，除送到日本，遊客在船上就可看到，從基港大樓大廳出境也拿得到。在郵輪專車文宣中，透過四十分一班的專車，搭配和平島、正濱漁港色彩屋、潮境公園等觀光旅遊據點，讓旅遊資訊、發車時間，一目瞭然。

交旅處表示，市府攜手和基港分公司試行推出郵輪觀光專車，於郵輪掛靠基隆港時發車，每40分鐘一班，無縫接駁郵輪遊客暢遊基隆。專車從旅服中心發車，行經基港大樓、正濱漁港、和平島公園及海科館。

無論郵輪停靠東、西岸碼頭，遊客一出海關，即可購票搭乘觀光專車暢遊基隆知名景點。除一日乘車券外，還整合景點門票、周邊美食店家的三款套票，並派駐外語導覽人員隨車解說，提供最貼心服務。