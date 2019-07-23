原住民朋友免費參觀！8/1起連續4天　史前文化博物館慶祝原住民族日



▲慶祝「原住民族日」，國立台灣史前文化博物館8/1-4日開放原住民朋友免費入館參觀。（圖／台東觀光旅遊網）

記者林育綾／綜合報導

花東地區原住民部落近來正舉辦豐年祭、收穫節，而為了呼應8月1日的原住民族日，國立台灣史前文化博物館自8/1起至4日，開放原住民朋友免費入館參觀，更舉辦一系列「原味青春」主題展演活動，透過探訪博物館展開另類豐收季。

「國立台灣史前文化博物館」目前至10月13日前的特展「編織築夢月桃情」，是第七屆原住民青年藝術節與台東區高中職原住民教育成果展，邀請國內大學及台東縣高中職原藝班，以動態（樂舞）、靜態（作品）藝術創作展演方式進行交流，本屆特別以「月桃編」為主題，邀請當代月桃編工藝家與青年朋友展開對話，透過展演記錄不同世代的觀點與創意，落實文化傳承的目標。



▲史前館歡慶8/1原住民族日，以系列展演記錄原味青春。（圖／國立台灣史前文化博物館提供）

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史前館自2004年起以「部落為主體、博物館為舞台」運作模式，扶植原住民族傳統樂舞發展，至今已奠定卑南、魯凱、阿美、布農、排灣族等5個族群、共8個部落樂舞團隊雛型，卑南族金曲獎得主桑布伊、魯凱族金曲獎得主杜正勇，皆曾是表演部落成員，在此舞台累積多年經驗，啟發許多部落青年繼續往表演藝術領域深造，或返回台東為家鄉、部落服務。

史前館預計於8月16至18日，邀請長年合作的部落夥伴到館演出，回顧歷年來部落樂舞的點點滴滴，也重現長年累積發展、不斷演化的經典樂舞。



▲▼國立台灣史前文化博物館風景。（圖／台東觀光旅遊網）



而政府將8月1日訂為「原住民族日」，彰顯原住民族在歷史發展的重要地位、對台灣長期以來的巨大貢獻。史前館持續與原住民部落共同發掘、保存、重新詮釋各族群豐富的技藝及當代意涵，更歡迎各界到博物館一起理解，感受台灣原住民族多元、獨特的文化況味。

現有特展：

2019/05/31～2019/10/13 編織築夢月桃情-第7屆原住民青年藝術節 第一特展室

2019/04/17～2019/09/22 走過史前-臺灣原住民生活編器工藝特展 第二特展室

2019/02/15～2019/09/01 智慧型博物館計畫成果展 2F迴廊

2018/02/14～ 考古速報Latest News for Archaeology 常設展廳B1通道

2017/09/15～ 馬修連恩聲音雕塑（Consonance)展 第二特展室

2011/08/09～ 白守蓮岩棺現場維護展示 山之廣場迴廊



國立台灣史前文化博物館

地址：台東縣臺東市豐田里博物館路一號

開放時間：09:00 – 17:00

（每週一休館）