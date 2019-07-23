選前之夜直播誣指魏明谷買票　陳朝容判刑5月褫奪公權1年

▲前立委陳朝容（左一）選前之夜直播誣指魏明谷買票被判刑。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

2018年五合一大選，前立委陳朝容於選前之夜11月23日為彰化縣埔鹽鄉長候選人施建樑站台時，公然指控時任彰化縣長魏明谷買票，一票一千等，演講過程透過施建樑的臉書直播，魏明谷與團隊不滿陳朝容於投票日前夕，散布不實謠言，具有使人不當選之意圖，向陳朝容提出告訴，附帶民事賠償。

法官認為陳朝容並無真憑實據，僅憑真假難辯之他人傳聞，即以演講方式，公開傳述上開不實事項，其顯具有散布謠言與誹謗告訴人名譽之惡意，認為陳朝容違反公職人員選罷法104條要件，處以5月徒刑，褫奪公權1年。

判決書指出，陳朝容於2018年11月23日晚間參加施建樑政見說明造勢晚會時，已演講方式傳述「魏明谷已經開始在買票了，魏明谷在阮埔鹽鄉配合鄉長跟議員一票一千，所以你們回去今晚可以打電話去魏明谷總部，一千你沒拿到，沒拿到就是你要幫魏明谷、幫鄉長幫忙，一票一千，可以去討」等語。

陳朝容坦承演講內容事實，表示是聽聞黃男所述，並辯稱有向林、邱、曾、楊等4人查證，當法官以證人傳喚眾人時皆表示，未有魏明谷賄選事證，也未告知陳朝容有關魏於埔鹽鄉買票內容，陳朝容庭訊坦承演講內容，但否認有違選罷法。

法官審酌後認為陳朝容於公開場合，以演講方式散布詆毀告訴人名譽之謠言，意圖使告訴人於彰化縣長選舉中不當選，危害民主法治國家之公平選舉制度，實屬可議，以違反選罷法104條內容，意圖使候選人當選或不當選，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人，判處5月徒刑，褫奪公權1年，可易科罰金。

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