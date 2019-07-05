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選正副主席1票買105萬　敢跑票「抓去埋」...亮票就是他

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▲永靖鄉代會正副主席選舉案，被起訴的代表多達8人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲永靖鄉代會正副主席選舉案，被起訴的代表多達8人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

永靖鄉代會正副主席賄選案，檢方查出1從60萬買到百萬元，包括現任正、副主席林大福及邱平順等人，11名鄉代中，已經有8民代被起訴，檢方日前依據《公職人員選舉罷免法》，針對落選方偵結再起訴8人，總計起訴高達17人次，其中代表邱柏彰更因收受2方的賄款，被檢方2度起訴。

永靖鄉代會選舉主席及副主席，3月間傳出合資300萬元，以每票60萬元行賄5名代表，被檢方依違反選罷法起訴，檢方追查中發現，另一組落選候選人「詹魏配」的邱姓操盤手，為「詹魏配」以每票破百萬元以上行賄數名代表。

彰檢日前已將涉嫌行賄收賄的林大福、邱平舜等5名代表，與前鄉長黃建彰等4名關係人起訴，第二波偵結再起訴落選方的詹男等3人與4名代表；總計起訴17人次，代表會中現任11名代表，僅落選者和詹文惠3人沒事。

▲永靖鄉代會正副主席選舉案，被起訴的代表多達8人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲永靖鄉會主席林大福(左)及副主席邱平舜(右)涉賄，彰檢起訴。（圖／翻攝自林大福及邱平舜臉書）

根據起訴書指出，2018年12月11日晚間，詹男與邱男邀集邱柏彰、賴玟彥、朱賴春花和吳國隆等4名代表到李男家中，協調賄選買4票才能順利過半當選，以寫底價方式競標，朱寫405萬，最後以詹男的420萬得標，即每票達105萬。眾人還當場約定，跑票者要罰底價5倍，並嗆聲以後若不相挺合作，敢拿錢跑票就要「抓去埋」了。

就在2018年12月25日鄉民代表宣誓就職、舉行正副主席投票日當天，「詹魏配」詹雅婷、魏碩衛2人以1票之差落敗，對手「林邱配」林大福與邱平舜陣營以6票連任成功，選舉採記名投票，詹男氣有代表拿了錢還敢跑票，最後整案才被檢舉爆發。

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關鍵字：永靖鄉代,跑票,正副主席,買票

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