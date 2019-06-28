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苗議員鄭聚然當選無效駁回　鄭「感謝明察秋毫，還我清白！」

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▲苗栗縣議員鄭聚然，在本屆選舉時被提當選無效之訴，一審判決結果駁回，鄭也感謝法官還他一個清白。（圖／記者黃孟珍攝）

▲苗栗縣議員鄭聚然，在本屆選舉時被提當選無效之訴，一審判決結果駁回，鄭也感謝法官還他一個清白。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

日前與館長陳之漢吵得不可開交的苗栗縣議員鄭聚然，在2018年底縣議員選舉時，因頭份市民代表劉文照與鍾姓男子涉嫌幫他買票，遭對手提當選無效之訴，苗栗地院28日下午4點宣判，法官認為無積極證據顯示鄭聚然有授意或知情，駁回檢方所提當選無效之訴，不過，劉文照則證據確鑿，判處當選無效。全案可上訴。對此宣判結果，鄭聚然說，「感謝法官明察秋毫，還我清白！」

苗栗地院發言人宋國鎮表示，鄭、劉2人於選舉期間被舉報搭檔競選，並指鄭的競選選團隊中不詳人士於2018年9月底10月初間交付現金2萬8000元給林姓女子，要求她協助買票，林姓女子隨後拿2千元向林姓選民買票，央求選民投票支持鄭聚然。另10月初某日交現金2萬元給鍾姓男子，隨後劉文照即帶同鍾至另一林姓友人住處，以每票500元代償，交付3500元給林姓友人買票，還另外交付2000元作為國民黨其他候選人之買票對價。

苗栗地方法院合議庭審理認為，劉文照部分，鍾男行賄所用之現金，參照鍾男與林姓友人的說法，是劉文照先詢問林姓友人家中票數，再由鍾男交付現金，賄款之來源是由劉文照所出。而且林姓友人經警方傳訊後，陸續遭劉文照及鍾男子關切證述情形，鍾男甚至要求林姓友人翻供，因此認定劉文照實際參與交付賄賂買票行為，判決當選無效。

鄭聚然部分，法官則認為，苗檢及落選人等原告無法舉證證明林女所收受之現金是何人所交付，所稱鄭聚然競選團隊「某不詳人士」究為何人？如何認定確係鄭聚然競選團隊成員？且鍾男所收受之現金是劉文照所出，並非來自鄭聚然；劉文照也非鄭聚然競選團隊的成員。

宋國鎮也說，縱使鄭聚然與劉文照有所謂搭擋競選情形，也不過是一起掃街、拜票、造勢，以提升知名度或互相拉抬選情，不能謂其中一人賄選，另一人就一定有共同參與或知情，所以，沒有證據可以證明鄭聚然對林女、鍾男、劉文照等人的買票行為有共同參與、授意、同意、容許、知情而放任或知情而不違背其本意等情形。因此，鄭聚然沒有選罷法第99條第1項交付賄賂賄選之行為，自不構成當選無效，鄭聚然部分駁回原告之訴。

而鄭聚然因人不在台灣，對於判決結果只說了一句「感謝法官明察秋毫，還我清白！」

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關鍵字：鄭聚然,買票

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