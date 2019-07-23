拍完《再見瓦城》...馬上失業2年！坎城影星月薪僅3千　外婆12字「手寫紙條」超催淚

記者許凱彰／採訪報導

《再見瓦城》曾於2016年在各大國際影展上大放異彩，女主角吳可熙的表現更是奪目。近期她接受訪問提到，自己剛出道的時候被欺壓、被看不起，在拍完《再見瓦城》後還整整失業2年，每個月靠著僅有的專欄稿費3千元勉強過生活，最後將自己 18 年來，追逐夢想的過程，寫成劇本，拍成電影《灼人秘密》，自己當女主角。

吳可熙在訪談中分享了一段她剛入行的故事，「我見了我最崇拜的經紀公司，我很天真，說我要登上國際，讓全世界都能看到我的電影！但經紀人他們皺眉，要我在台灣安分守己，以後才有機會去別的地方，但我證明自己，不用照著他們的邏輯走，我也走到了坎城影展。」

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▲吳可熙自爆曾失業2年月領3000度日。（圖／黃山料提供，下同。）

吳可熙說到，自己經歷剛出道被工作人員「甩巴掌」、被經紀人欺壓，也被同行看不起，還曾經失業2年，靠每個月3千元稿費度日，她在專訪中感嘆，「喜歡自己是獨一無二，不因為被討厭而改變自己。」

不僅如此，吳可熙表示，「失業並不代表我們無能，而是我們不將就自己的人生」。她善用失業時間，做文字創作，並將這16年來演藝圈的跌跌撞撞撰寫成電影劇本，找了導演趙德胤合作，自己建造了舞台，給自己發揮的空間。

吳可熙在訪談中還提及自己多年珍藏外婆手寫的小紙條，「人的潛力無窮，不要小看自己。」簡簡單單的12個字被她當作座右銘，教導著「永遠都要做自己、相信自己」，在追逐夢想的路上永遠謹記。

對此，一件襯衫影音平台創辦人黃山料則直言，「如果前輩告訴你，你太年輕，10年後再說，請千萬不要相信他們，因為我們沒有幾個10年，該珍惜自己的年輕。」