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逢甲「心齋橋」氣爆3死13傷　餐廳老闆父母獲賠804萬

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▲▼瓦斯鋼瓶炸裂燃燒面積400平方公尺，逢甲氣爆釀14傷6學生。（圖／記者柳名耕翻攝）。新logo。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲逢甲氣爆造成3死13傷，現場滿目瘡痍。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

逢甲餐廳氣爆造成3死13傷，身亡的餐廳老闆吳豪邦父母提出民事損害賠償，向已歿的瓦斯行老闆張晏銓及員工林坤榮求償。台中地院審結，判張、林及瓦斯行須連帶賠償804萬餘元，全案可上訴。

判決書指出，2017年7月18日上午11時許，位於逢甲商圈的「心齋橋咖哩餐廳」找上釗順瓦斯行更換瓦斯鋼瓶，老闆張晏銓帶著兼職員工54歲男子林坤榮前往。林男當時準備將廚房其中1 瓦斯鋼瓶空桶搬離更換時，不慎撞倒2支使用中的鋼瓶，鋼瓶滾落地下時扯斷軟管，造成大量瓦斯外洩積在地下室。

▲▼瓦斯鋼瓶炸裂燃燒面積400平方公尺，逢甲氣爆釀14傷6學生。（圖／記者柳名耕翻攝）。新logo。（圖／記者柳名耕翻攝）

林坤榮打電話給老闆後，竟拿著餐廳內小電風扇到地下室要吹散瓦斯，老闆張晏銓不久後也帶著工業用電扇及延長線來協助處理。張與餐廳老闆吳豪邦入內查看處理情形，林則待在餐廳外休息，卻因電扇運轉產生電氣火花發生氣爆，張、吳及住隔壁棟樓上的19歲陳姓插畫家因此死亡，另有13人受傷，9棟建築物、20多輛汽機車受損。林男遭依業務過失致死罪，判2年10月徒刑，全案上訴審理中。

心齋橋餐廳老闆吳豪邦因故身亡，吳的父母向台中地院請求損害賠償。民事庭法官審理後認為，林坤榮過失行為導致現場瀰漫蓄積液化石油氣，再因已故的瓦斯行老闆張晏銓與林的過失，啟動工業用電扇產生電氣火花而引爆，整體過失行為均是林、張過失行為所致。

法官認為，林、張過失造成吳豪邦的父母白髮人送黑髮人，最後判決林及上釗順瓦斯行應連帶賠償吳的父母共804萬餘元。

另外，心齋橋餐廳建物的徐姓屋主也提出房屋損壞及租金損失求償，台中地院日前判賠26萬9千多元。

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關鍵字：氣爆,逢甲,心齋橋,瓦斯,台中地院,判決

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