大陸鐵路迎首批女動車組司機　學員超興奮：要比哥哥強

▲大陸鐵路將迎來首批女動車組司機。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

大陸鐵路將於近日迎來首批女性動車組司機，相關的選拔與培訓工作在今年5月展開，選出了29名後備人員，其中有人出自三代火車司機家庭，還有的人從小夢想開火車。其中有人說，自己的哥哥是普速火車司機，「想比他更厲害，想開動車。」

▲選拔工作從今年5月展開。（圖／翻攝自《新華社》）

《新華社》報導，這些女性動車組司機的選拔內容要求包括政治素質、職業道德、身體狀況、適應能力、溝通應變等5個方面，學習期間，這些後備司機將接受高速鐵路基本知識、相關行車規章、動車組司機乘務知識等培訓。

▲醫共選出29名後備人員。（圖／翻攝自《新華社》）

同時，她們還要在高鐵變電所、動車組檢修基地、高鐵調度指揮等涉及高鐵運行的崗位進行觀摩學習，進入運行中的動車組司機駕駛室，由動車組司機帶領，進行動車組值乘操縱觀摩，全面瞭解高鐵運行過程。

▲這些後備司機將接受高速鐵路基本知識、相關行車規章、動車組司機乘務知識等培訓。

（圖／翻攝自《新華社》）

今年23歲的潘麗是數據分析員，包括她在內，家裡共有7名鐵路人，她說，想到將來有機會開動車就很興奮，「小時候去遊樂園，別的小孩要坐旋轉木馬，我就喜歡玩過山車（雲霄飛車）並且要坐到第一排。」此外，首批女動車組司機學員張藝薇說，「哥哥是普速火車司機，我想比他更厲害，想開動車。」